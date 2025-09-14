外崎には3球連続で161キロを計測

■日本ハム 5ー4 西武（13日・エスコンフィールド）

日本ハムの齋藤友貴哉投手が13日、本拠地エスコンフィールドで行われた西武戦に4番手で登板。3球連続で自己最速を更新する161キロを計測し、球場をどよめかせた。

2点リードの8回に登板。先頭の滝澤には4球目に161キロを計測すると、球場で拍手が起き、最後は150キロのスプリットで見逃し三振を奪った。続く外崎には初球から3球連続で161キロを計測。スプリットの後、最後はこの試合5球目となる161キロで二飛に仕留めた。さらにネビンも159キロのストレートで遊ゴロに打ち取り、3者凡退に仕留めた。

今季は既にキャリアハイの41試合に登板、防御率1.32、12ホールドと結果を残している。優勝争いを繰り広げるチームにとって負けられない一戦で、これまでの自己最速を1キロ更新する161キロを5球も投げた。

この動画を「パーソル パ・リーグTV」公式X（旧ツイッター）が公開。SNSでは「マジかよ……」「161連発は凄すぎます」「いやいやエグすぎるて！ 笑」「友貴哉すごすぎ」「脳筋ストレート」「突然連発しだすの何？」「化け物……」など、度肝を抜かれたようなコメントが並んだ。（Full-Count編集部）