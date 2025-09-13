【コウペンちゃん】第2弾キービジュアル公開！ コラボカフェ開催情報も
テレビ朝日にて毎週日曜8時28分〜放送中のショートTVアニメ『コウペンちゃん』の第2弾キービジュアルが公開。第24話「お風呂入ってえらい」のあらすじ＆先行場面カットも公開された。また、コラボカフェが期間限定でオープンする。
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
このたび公開された第2弾キービジュアルは、たくさんの ”コウペンちゃん” 達が、色とりどりのお花や雄大さを感じる山や川がある野原で、みんなでピクニックを楽しんでいる幸せいっぱいの楽しいビジュアル。風になびかれながら、お昼寝する ”コウペンちゃん” がいたりなど、皆さんのお気に入りの ”コウペンちゃん” をぜひ探してみよう。
さらにテレビ朝日にて明日、9月14日（日）放送予定のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第24話「お風呂入ってえらい」のあらすじ＆先行場面カットも公開。放送をお楽しみに。
＜TVアニメ『コウペンちゃん』第24話「お風呂入ってえらい」あらすじ＞
みんなでお風呂に入ろう！
そして、テレビ朝日本社1階 アトリウム内にあるEX GARDEN CAFEにて、 ”TVアニメ『コウペンちゃん』COLLABORATION CAFE” が期間限定で開催される。
「コウペンちゃんカレー」や「四ツ葉のクローバーパンケーキ」「おっきいキラキラパヘ」など、コウペンちゃんとのコラボメニューがラインナップ。
ノベルティーとして、コラボメニューをご注文の方には描き下ろしのキービジュアルデザインを使用したペーパーランチョンマットを、コラボドリンクをご注文の方にはコースター（全11種）がプレゼントされる。
TVアニメ『コウペンちゃん』としては、初のコラボカフェ、期間限定の開催なので、ぜひお早めに。予約は、EX GARDEN CAFE 公式HPにて。
さらに、初のコラボカフェ開催を記念して、コラボカフェのキービジュアルをデザインしたテレビ朝日限定グッズの発売が決定。EX GARDEN CAFEの店員さんになって働くコウペンちゃんがお客さんにお届けするアイスは、なんだか邪エナガさんみたい！ さらに限定グッズには、キービジュアルとはまた違った、表情のイラストもデザインされている。キービジュアルとあわせて、グッズのデザインもぜひ楽しんでほしい。
テレビ朝日限定グッズは、EX GARDEN CAFEと同じ、テレビ朝日・本社1Fアトリウムにある「テレアサショップ六本木店」をはじめ、「テレアサショップ東京駅店」、「テレアサショップONLINE」にて、9月25日（木）10時から販売開始。グッズはどなたでもお求めいただけますので、ぜひお気軽にご来店を。
さらに、テレアサショップ六本木店または東京駅店でコウペンちゃん関連商品を3900円以上お買い物をすると、購入特典【缶バッジ（EXGCコラボカフェ）】がプレゼントされる。先着終了しますので、ぜひお早目に。
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会
