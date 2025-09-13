野々村真、「付き合い始めは優しかった」妻が一変したきっかけ “怖すぎる”夫婦ルール暴露
タレントの野々村真が、きょう13日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル）に出演し、妻・俊恵との付き合い始めを回想。“怖すぎる”夫婦ルールを明かす。
【動画】あべのハルカスにあるアトラクションで絶叫！おいでやす小田
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田が野々村、おいでやす小田と、300メートルの高さを誇る天王寺のシンボル「あべのハルカス」とその周辺を巡る。
あべのハルカス展望台では、展望台から真っ逆さまに落ちるVRアトラクション「ハルカスバンジーVR」に挑戦する。のらりくらりと言い訳を並べてやんわりと拒否する野々村と黒田。3人は誰が体験するかをじゃんけんで決める。
次に移動した近鉄百貨店の台湾郷土料理を味わえる店「神農生活 食習」で腹ごしらえをすることに。そこで、野々村のデビューのきっかけや「いいとも青年隊」のオーディションでの話を深堀り。さらに“恐妻家”で知られる野々村のお小遣い事情も明らかになる。
最後に行き着いた居酒屋では、黒田が野々村と妻・俊恵とのなれ初めを聞き出す。その意外な真実に、黒田は「絶対言うたらあかん！」と苦笑いを浮かべる。
今は恐妻家として有名だが、「付き合い始めは（妻は）優しかった」と回想する野々村。妻が一変したきっかけとは。さらに“怖すぎる”夫婦ルールを暴露する。
【動画】あべのハルカスにあるアトラクションで絶叫！おいでやす小田
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田が野々村、おいでやす小田と、300メートルの高さを誇る天王寺のシンボル「あべのハルカス」とその周辺を巡る。
次に移動した近鉄百貨店の台湾郷土料理を味わえる店「神農生活 食習」で腹ごしらえをすることに。そこで、野々村のデビューのきっかけや「いいとも青年隊」のオーディションでの話を深堀り。さらに“恐妻家”で知られる野々村のお小遣い事情も明らかになる。
最後に行き着いた居酒屋では、黒田が野々村と妻・俊恵とのなれ初めを聞き出す。その意外な真実に、黒田は「絶対言うたらあかん！」と苦笑いを浮かべる。
今は恐妻家として有名だが、「付き合い始めは（妻は）優しかった」と回想する野々村。妻が一変したきっかけとは。さらに“怖すぎる”夫婦ルールを暴露する。