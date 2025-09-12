大谷は10年1030億円契約も大半が後払いのため今季年俸は2億9400万円

ドジャースの大谷翔平投手はここまで143試合で48本塁打を放ち、リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差と、本塁打王争いも熾烈を極めている。そんな中、異次元の副収入にも改めて注目が集まっている。

米スポーツ経済メディア「Sportico」のレブ・アカバス氏が「ショウヘイ・オオタニは、他のどの野球選手よりもエンドースメントによる収入が10倍多くなっている」として2025年のMLB高給取り選手トップ15の図を公開。それによれば、1位はフアン・ソト。15年7億6500万ドル（約112億6700万円）で、今季年俸4687万5000ドル（約69億400万円）、契約金7500万ドル（約110億4600万円）だ。

2位が大谷。10年7億ドル（約1030億6000万円）契約を結んでいるが、今季年俸は200万ドル（約2億9400万円）。本来は年俸7000万ドル（約103億600万円）も、6800万ドル（約100億1200万円）が後払いという契約を結んでいる。3位のブレイク・スネルは5年1億8200万ドル（約267億9700万円）で、今季年俸2600万ドル（約38億2800万円）、契約金5200万ドル（約76億5600万円）。4位のアーロン・ジャッジは9年3億6000万ドル（約530億200万円）で今季年俸4000万ドル（約58億8900万円）となっている。

目を引くのは、その内訳だ。年俸や契約金などを含めた金額と、球団との契約以外で稼いだフィールド外の収入の比率だ。他の選手はおおよそ球団との契約要素で占められているのに対し、大谷だけはほとんどがエンドースメントによる金額によって成り立っている。いかに副収入が多いかが一目瞭然となっている。（Full-Count編集部）