視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

間寛平探偵が調査した『猫として生きる女』は、丹波篠山市の女性（猫年齢12歳）から。私は約10年、引きこもり生活の末、人間としては生きていけないと思い、猫になった。人として生きていた頃は、テレビや雑誌などでも引っ張りだこになるくらいの人気占い師だった。しかし、急激に売れたせいか、先輩占い師や同じ事務所の仲間からねたまれたり、ひがまれたりして、陰湿ないじめを受け、人間不信となり、占い師界から身を引いた。それからは、人と会うことが恐怖となり、完全に引きこもってしまった。そんな時、友人から「誰とも会いたくないのなら、これを被れば外に出ることが出来るのではないか？」と言って渡されたのが、特注の猫の被り物。友人に言われるがままに被ってみた。…それから３年、猫として生きている。そんな私にとって、憧れの神様のような方がいる。1970年代から虎のマスクで顔を隠し、新宿・歌舞伎町界隈では知らない人がいないという「新宿タイガー」さんだ。猫となって生きていくと決めたものの、心が折れそうになることが度々ある。そこで、50年にわたり、虎として生きてきた新宿タイガーさんに、私が猫として生きていくための指針を仰ぎたい。どうか、新宿タイガーさんに会わせてもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

実は、依頼者は“占い師”時代に寛平探偵とテレビで共演しており、父親は有名な芸能人とか。夢は猫として有名になり、吉本新喜劇にゲスト出演し親に見てもらうこと。そこで２人は、新宿タイガーのお気に入りの喫茶店へと向かった。“虎”から“猫”に授けられた、心強い助言とは？！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

9月12日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、永見大吾探偵が調査した『趣味で作ったオリジナル育毛剤』、真栄田賢探偵の『戦場帰りの父が遺したエロ写真』など、様々な依頼を解決した。