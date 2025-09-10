LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）のカウガールルックが「可愛すぎる」と話題を集めている。

【動画】長い脚でゆっくりと階段を降りるLE SSERAFIMサクラ（宮脇咲良）【写真】チェウォンのカウガールルック

■クールに銃を撃つアクションをしたルセラ・サクラ

現在、ワールドツアーで北米を回っているLE SSERAFIM。Instagramではメンバーが次の開催地を予告するショート動画が恒例となっている。

最新の動画では、サクラがカウボーイハットを被り、次回の開催地がカリフォルニア州のイングルウッドであることを予告。9月9日の公演がテキサス州のダラスで行われたことにちなみ、カウガールルックを披露したのだろう。

まずカメラはサクラの後ろ姿を捉え、ショート丈のトップスにフリルのマイクロミニスカートを合わせたサクラが振り返ってにっこり微笑む。テンガロンハットに大ぶりのピアスがよく似合っており、サクラがゆっくりと階段を降りると、長い脚と抜群のプロポーションが引き立つ。最後にサクラはカメラに向かって銃を撃つような仕草を見せた。

SNSでは「スタイルめっちゃ良い！」「可愛すぎる」「カウガールなクラちゃんだ」「ビジュよすぎ」と話題を集めている。

■ルセラ・チェウォンもカウガールルックで登場

またメンバーのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）も、Instagramでカウガールルックのオフショットを公開している。