¡Ú¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Û³¨ËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥é¥Ù¥ë¡õ¥Ï¥Á¥ß¥ÄÉ÷Ì£¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×
¥¢¥Ë¥á¡Øº«ÃîÊª¸ì¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¥¢¥Ë¥á¡Øº«ÃîÊª¸ì¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢1970Ç¯4·î¡Á1971Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î½±·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Þ¥³¥Ï¥Ê¥Ð¥Á¤Î»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Á¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤Î½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¡¢Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷²¦Ëª¤Î¥Þ¥Þ¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¤¬¸·¤·¤¤¼«Á³³¦¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢OGA BREWING¤è¤ê¡Ø¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Åìµþ»°Âë»º¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬´°À®¡ª
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø£¸ BEER¡Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ó¥¢¡Ë¡Ù¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Ï4.0¡ó¤È¤È¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Û¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤Í¾±¤¤¬Â³¤¯¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÎÞ¤·¤¿´¶Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¥é¥Ù¥ë¤Ï2¼ïÎà¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¢ÄÌÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏOGA BREWING¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ù¡Ø¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä´ØÏ¢²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¢¨¤ª¼ò¤ÏÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡ª
¡ÊC¡Ë¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í
