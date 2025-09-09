グラスノーが7回無安打1失点で今季2勝目

【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

右腕の好投に応える大谷翔平投手の“爆速打”にLAが熱狂した。8日（日本時間9日）に行われた本拠地でのロッキーズ戦、大谷は同点の7回に右翼へ二塁打を放ち勝ち越しに貢献。その瞬間、ベンチで戦況を見守っていたタイラー・グラスノー投手が見せた“振る舞い”に、ファンが「最高すぎる」と注目している。

大谷は7回2死一塁で迎えた第4打席で、3番手右腕チビリから右翼へ二塁打を放ち、2死二、三塁にチャンスを拡大。続くベッツが中前へ勝ち越しの2点適時打を放ち、グラスノーに勝ち投手の権利が舞い込んだ。大谷の二塁打は打球速度114.3マイル（約183.9キロ）の強烈な当たり。打球はあっという間に右翼前に運ばれ、送球の間に大谷は快足を飛ばして二塁を陥れた。

二塁ベース上で大谷はドジャースベンチに向かって、両手を左右に振る恒例のポーズ。それに応えるかのようにグラスノーは手を目元でスライドさせる“デコルテポーズ”を返した。グラスノーは7回までに1点を奪われるも相手打線を無安打に抑える好投。援護がないなか、我慢の投球が報われたイニングとなった。

グラスノーに白星を届けるきっかけとなった大谷の一打に「グラスノー、救われたよおおおおお」「良かったやんグラスノー」「大谷もベッツも勝負強いし頼りになる」「泣けてくる」とファンも歓喜。また、「大谷さんの二塁打でデコルテやってる」とグラスノーのポーズを見逃さなかったファンも多かった。（Full-Count編集部）