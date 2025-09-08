Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄÅ¯¿Í¤ÎÊÑËÆ¤Èµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçÂÇ¼ÔÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè10²ó »³ÅÄÅ¯¿Í¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼êÍ£°ì¤È¤Ê¤ë£³ÅÙ¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡Ê£³³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄÅ¯¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»³ÅÄ¤Î³èÌö¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬......¡×¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£
ÍúÀµ¼Ò¹â£³Ç¯»þ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·£²»î¹ç¤Ç£¶ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¤·¤¿¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç"³°¤ì³°¤ì£±°Ì"¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÈô¤ÓÈ´¤±¤¿³èÌö¤ò¤·¡¢Â¿¾¯¤ÎÈø¤Ò¤ì¤¬¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê"ÅÁÀâ"¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢»³ÅÄ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Îà¡Ê¤¿¤°¤¤¡Ë¤ÎÏÃ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²áµî¤Ë¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤ò¹µ¤¨¤¿¤¢¤ë»þ¡¢¤¢¤ëÂçºå¤Î»ä³Ø¤Î´ÆÆÄ¤È»³ÅÄ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢¥¦¥Á¤âÍúÀµ¼Ò¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¡¢»³ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Í¤§¡£¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Èµ²±¤é¤·¤¤µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»³ÅÄ¼«¿È¤â¡¢¼«¤é¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò¤³¤¦²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¡Ë¤½¤³¤½¤³¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¤Î¹â¹»¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÄøÅÙ¤Ç......¡£¤½¤ì¤ËÃæ³Ø¤Îº¢¤ÏÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤È¿¿·õ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼¤á¤¿¤é°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤¬ÆÃÊÌ¹¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÚÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Û
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶¯¹ë¡¦ÍúÀµ¼Ò¤Ç£±Ç¯½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£²Ç¯²Æ¤Ë¤Ï£³ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂçºåÂç²ñ¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡½ÓÂ¤Ç¶¯¸ª¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©´ÆÆÄ¡Ë¤ä¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤Î»î¹ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»³ÅÄ¤¬Áö¹¶¼éÂ·¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤äÂ¸ºß´¶¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¡¢»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï´ØÅì¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤ÇÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤Æ£´Ç¯¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤É¤¦¤«......¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤Î¹â¹»»þÂå¡¢Åö»þ¤ÎÂçºå¤Ë¤ÏPL³Ø±à¤ËµÈÀîÂç´ö¡Ê¸µÃæÆü¤Û¤«¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¤È¤â¤Ë²¼µéÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Áö¹¶¼é£³Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËµÈÀî¤Î¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¼èºà¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤«¤é¡Ö¥×¥í»ÖË¾¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡Ö¥ª¥ì¤ÏÌîµå¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Á´¿È¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³Ç¯½Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£µËÜÎÝÂÇ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿µÈÀî¤Î¤Û¤¦¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥É¥é¥Õ¥ÈÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æµ¤»ý¤Á¤¬°ìÊÑ¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤ë¤È¡¢ÍúÀµ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë£Ô¡Ý²¬ÅÄ¡Ê¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¹â¹»»þ¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ê154¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£¤½¤³¤«¤é»³ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤â³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¡£¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤¿½éÀï¤ÇËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÂçºåÂç²ñ£´²óÀï¤Ç¤ÏµÈÀî¤Î¤¤¤ëPL³Ø±à¤òÇË¤ê¡Ê£¸ÂÐ£·¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤â£²»î¹ç¤Ç£¶ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡Ê£²»Íµå¡Ë¤È³èÌö¡£½éÀï¤ÎÅ·ÍýÀï¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢À»¸÷³Ø±¡Àï¤Ç¤ÏºÐÆâ¹¨ÌÀ¡Ê¸µºå¿À¤Û¤«¡Ë¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ë²ñ¿´¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÆ²¡¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¼èºà¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ò¤ÈÅß¤ò±Û¤¨¤¿´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â»³ÅÄ¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÃæ·Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÆÍÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÍèÇ¯¤Ï¤³¤³¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¶¯Îõ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥×¥í¤Ï¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ç¡¢ÌµÍý¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡ØÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬......¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¼çÎý½¬¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê......¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤«......¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢»³ÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï³ÊÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ã±½ã¤Ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«¿®¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¨¤Ð"ÊÌ¿Í"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ò¼èºà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ¤âÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£