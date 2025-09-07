米国が転ぶなんて…そのとき助かるのは“全世界に賭けた人”

東京大学大学院卒業後、ゴールドマン・サックスに入社。30代にして上位数パーセントの幹部、マネージング・ディレクターに就任し、アジアのトレーディングチームを率い、巨額の利益を上げた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。

世界の行方を見据えるなら全世界株投資が無難

米国だけに投資するのはリスクがあると私は考えています。

今後20〜30年の投資期間で、米国が世界の覇権国であり続ける保証はないからです。

世界の覇権構造が変わるリスクに備える

中国の覇権挑戦によって米国一強体制が崩れたときには、個人投資家に人気の投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）の分散投資が安定性を発揮する可能性があります。

レバレッジ戦略の可能性も見据えて

リスクに見合ったリターンを得られたかを示す「シャープレシオ」の良い投資先にレバレッジをかけることで、期待リターンをさらに高められるため、その意味でもオルカンがおすすめです。

時価総額加重の仕組みがもたらす自動調整効果

オルカンは「時価総額加重」で投資割合を自動調整してくれます。

米国経済が失速した場合でも、自動的に他国への投資割合が増えるため、偏りのない投資が継続可能です。

タイミングを測る投資より「最初からオルカン」が安全

米国株が好調な今だけを見てS＆P500に投資するのではなく、最初からオルカンにしておくほうが無難です。

投資タイミングを測る難しさを回避できるからです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。