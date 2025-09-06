¡Ö¹ÈÇò¤Ë²«¿®¹æ¡©¡×¥Õ¥¸¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤ò½ä¤ëNHK¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬£¸·î26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê£¹·î12Æü¸ø³«¡Ë¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤äÀ®ÅÄÎ¿¡Ê31¡Ë¤é¶¦±é¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¥Õ¥¸¤Î¸µÀìÌ³¡ÊÅö»þ¡Ë¡¦ÂçÂ¿Î¼»á¡Ê66¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ê¡»³¤À¤Ã¤¿¤È£¸·î18ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡Ö²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¡×¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢»²²Ã¤·¤¿°ìÉô¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡»³¤ÏÆ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ô¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡Çº¤ß¡¢¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Õ¡Ôº£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤âÆ±Æü¤ÎÁáÄ«¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Ê¡»³¤¬Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿°Õ¿Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤Ï¡Ç05Ç¯Á°¸å¤«¤éÊ¡»³¤¬¡Ç15Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¸å¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢¡Ç19Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯¤Ë£±¡Á£²²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¤ÏÅö³º¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢¡ÔÊ¡»³²í¼£»á¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿½¹ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ëà²Ð¾Ã¤·á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢²¿¤È¤«¾å¼ê¤¯¼ý¤á¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¹ÈÇò¤Ë¡Ö²«¿®¹æ¡×¤«!?
¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ËÌ±Êü³Æ¶É¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤ÆÇÈÌæ¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢Ê¡»³¤¬¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤Ç¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎCM¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ±¶É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£¹·î13Æü¡¢20Æü¡¢10·î£´Æü¤ËÊ¡»³¼ç±é¤Î¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º£³ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡ØÃËÀÈÖÁÈÍÎÏ½Ð±é¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤¿¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¹ç¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦U»á¡ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¾å¤ÎÉ½µ¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¤ò½Ð¶Ø¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ê¡»³¤Ïº£¸å¤â¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤³¤Î·ï¤ÏNHK¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ëÊ¡»³¤Î³Ú¶Ê¡Ø¹Ã»Ò±à¡Ù¤¬·ÑÂ³µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£NHK¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£¸·î£¹Æü¡¢Ê¡»³¤Ï¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é´Ý80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢Æ±»Ô¤Î»³²¦¿À¼Ò¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÈïÇú¥¯¥¹¥Î¥¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¨¡500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¨¡¡Ù¤ò°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô5000¿Í¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNHK¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ØMUSIC GIFT¡Ù¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Îµ»ö¤¬£¸·î£¹Æü¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤í¤½¤íNHK¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¼êÁª¹Í¤ò¹Ô¤¦»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢Ê¡»³¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
NHK¤Ëº£²ó¤ÎÊ¡»³¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖNHK¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ø·¸¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤ËÁÈ¿¥Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸ÄÊÌ¤Î³Ú¶Ê¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¼çÅª¤ÊÊÔ½¸È½ÃÇ¤Î¤â¤ÈÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ï¤¬¹ÈÇò¤Î²Î¼êÁª¹Í¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼çÅª¤ÊÊÔ½¸È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢ÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
àÉ÷á¤¬¤É¤¦¿á¤¯¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ê¡»³¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¹ÈÇò¤Ë16Ç¯Ï¢Â³¡¢17²ó¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ç20Ç¯¤«¤é¡Ç24Ç¯¤ÏÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ç22Ç¯¤ÏÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²Î¼ê¤Î£±¿Í¤À¡£Ê¡»³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë12·î31Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀîŽ¥K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÊ¡»³¡ùÅß¤ÎÂç´¶¼Õº×¡¡Â¶¤ÎÆó½½»°¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¸µNHK¿¦°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¿¿Æó»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î°Æ·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈï³²¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¤Î·ï¤ÏNHK¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¤ÊÂ»³²¤äÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢NHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈï³²¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÎãÇ¯¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï11·îÃæ½Ü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£³¥õ·î¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎàÉ÷á¤¬¤É¤¦¿á¤¯¤«¤ËÊ¡»³¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¡¢À¤´Ö¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Î°Æ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¶Ë¤á¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
ÃæÂ¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ÈÇò¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ï¤Þ¤º¡Öº£Ç¯¤Î³èÌö¡×¡£CD¤äÇÛ¿®¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¡¢²Î»ì¤ä¥À¥ó¥¹¤¬Î®¹Ô¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÁª¹Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤«¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÎàÀ¼á¤¬Âç¤¤¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¸«¤¿¤¤²Î¼ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ø¸«¤¿¤¤²Î¼ê¡Ù¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ñÄ¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤â¤É¤ó¤É¤ó¸½¾ì¤Ë°Õ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÁØÉô¤Î°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ò½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÙæ¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¤Û¤É¤ÎàÄÉ¤¤É÷á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£Ê¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
