元サッカー女子日本代表で現在日本女子プロサッカーリーグ理事の大滝麻未氏（36）が6日までに自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。

大滝氏は、エコー写真とともに「みなさんにご報告です！この度、お腹の中に新しい命を授かりました」と妊娠を報告。「女の子かな、男の子かな 今からワクワクです」と心境をつづり、「どんな反応するかと不安だった柚生ですが、little sisterが欲しい！ととても喜んでくれました」と19年から所属していたジェフ千葉レディース時代に妊娠、出産した長男の反応も明かした。

「おそらく、というか絶対最後の妊娠生活、私らしく楽しみたいと思っています 今まで以上に愉快なダポト家になるということで、、、家族アカウント作ってみました 子どもたちの成長や国際家族ならではの日々の生活、多国籍なテーブル事情など、気ままに発信していこうと思うので、是非フォローしてください！」とした。

大滝氏は、神奈川平塚市出身で1989年7月28日生まれ。日本、海外でプレーし、元日本女子代表にも選出された。19年には、女子サッカーの社会的地位の向上を願う選手たちの声を取りまとめ、熊谷紗希氏、近賀ゆかり氏とともに「なでしこケア」を設立。現役中に結婚し、妊娠出産を経験。ママさんプレイヤーとして選手生活を続け23年に現役を引退した。現在は、日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）理事を務めている。