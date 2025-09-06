羽田耕一氏、高校時代は1年秋からレギュラーに定着し2年春に甲子園出場

NPB通算225本塁打をマークした元近鉄内野手の羽田耕一氏は兵庫・三田学園で1年（1969年）秋からレギュラー遊撃手になった。2年（1970年）春の選抜には4番打者として出場。2年夏は兵庫大会準決勝で涙をのんだが、2年秋は兵庫大会優勝、近畿大会準優勝で、1971年春の選抜切符を確定させた。しかし、在校生の暴力事件発覚で推薦を辞退することに……。「野球部は関係なかった。悔しかったですね」と話した。

兵庫の強豪・三田学園で羽田氏は1年夏からベンチ入り。1年秋から遊撃レギュラーの座をつかんだ。甲斐富士男投手と中西弘明捕手のバッテリーは尼崎市立若草中でもチームメートだった同級生。中学3年時に近畿大会準優勝を経験した3人が、高校でも実力を発揮し始めた時期でもあった。羽田氏は中学時代、エース右腕だったが、高校では日下隆監督の指令で野手転向。中学時代に三塁手だった甲斐氏が逆に投手に転向し、それぞれが主力に成長した。

1年秋の兵庫大会は、決勝で洲本実を4-3の9回逆転サヨナラ勝利で下して優勝。近畿大会は準々決勝で島本講平投手を擁する箕島（和歌山）に5-9で敗れたものの、1970年春の選抜出場切符を得た。「島本さんは僕の1学年上ですけど、何か縁があってね。あの人、（1970年ドラフト1位で）南海に行かれて、その後（1975年にトレードで）近鉄に来られて一緒になった。仲がよかったんです。高校の時の話もよくしましたね」と羽田氏は懐かしそうに話す。

島本氏は1970年春の選抜で箕島を全国優勝に導き、甘いマスクもあって甲子園のアイドル的存在としてブレークしたことでも知られる。一方、三田学園は2回戦から出場し、日大三（東京）を5-3で撃破したが、準々決勝では鳴門（徳島）に0-1で敗れた。2年生の羽田氏が4番で、3番が3年生の淡口憲治外野手（元巨人、近鉄）だったが、その打線が鳴門の下手投げ右腕・落合登投手、笹本信二捕手（元阪神、阪急、巨人）のバッテリーの前に2安打だった。

「ウチの打線はアンダースローが苦手だったんですが、（三田学園エースの）甲斐も（鳴門打線を2安打に）抑えていたんですよ。ボールは速いし、昔でいうドロップがよくて……。だけど、確かエラーで（1点とられて）負けたんですよ」。初めて経験した甲子園大会だが「緊張はしなかった」という。「それまでにも甲子園では試合をしたことがあった。だから別に甲子園といってもね……」。

当時は兵庫大会で甲子園球場が使われており、特別感はなかったそうだ。「お客さんの数は違いましたけどね。あとは（選抜大会の）選手宣誓をウチのキャプテン（三田学園・内田竜二主将）がしたことと、大会中（の3月31日）にハイジャック（よど号ハイジャック事件）が起きて、テレビがそればかりだったのは印象に残っていますね」。もっとも、この時は2年生。チーム力的にも甲子園出場がこの春だけになるとは思ってもいなかっただろう。

暴力問題が発覚し甲子園辞退「野球部は全然関係なかった」

2年夏は兵庫大会準決勝で滝川に敗れたが、まだ3年春と夏が残っていた。甲斐投手と中西捕手のバッテリーと4番打者の羽田氏の“若草中同級生トリオ”が最上級生になった2年秋は兵庫大会を制し、近畿大会は準々決勝で郡山（奈良）、準決勝では平安（京都）に勝利。決勝は市和歌山商に0-1で敗れたが、準優勝で1971年春の選抜出場を確実とした。だが、それは幻になった。在校生の暴力問題が発覚して、選抜への推薦を辞退することになったのだ。

「先輩のクラスの人が生徒会の人を殴ったんだったかな。それが問題になって（当時の野球部の）部長がもう出場を辞退すると言い出して……。野球部は全然関係なかったんですよ。今だったら出場できたでしょうけど、あの頃はねぇ……。聞いた時はまず悔しかったですよ。同級生はみんな泣いていました。僕は（2年春に）1回、甲子園に出たけど、出ていない同級生もいましたからね。親たちも納得していなかったでしょうね」

1971年春の選抜は近畿地区では準優勝の三田学園だけでなく、優勝した市和歌山商も在校生の暴力事件によって推薦を辞退した。さらに近畿大会出場の南部も同じ理由で辞退しており、有力3校が選考段階で姿を消す状況だった。「僕はまだ終わりじゃないと思っていました。（3年の）夏があるのもそうだし、その時はもうプロとか上も目指していたのでね。でも（近畿の）1位と2位が出なかったわけですからねぇ。こればっかりは何とも言えんですね」と羽田氏は当時を思い出しながら表情を曇らせた。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）