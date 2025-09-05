今年の秋は「赤」がトレンドカラーといわれていますが、派手で取り入れにくいと感じることも。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんも普段モノトーンばかり着ているそうですが、今年は「赤」に挑戦！ プチプラブランド「coca」で見つけたトレンドカラーのスカートとボトムスを着用し、コーデを見せてくれました。

深めレッドで落ち着いた「ランダムリブロングIラインスカート」

まずはcocaの「ランダムリブロングIラインスカート」。トップスで赤を取り入れるにはちょっと抵抗があるという方にも、ボトムスなら取り入れやすいと思います。

【写真】レッドスカートで大人っぽいきれいめコーデ

深めのレッドカラーなので、鮮やかなレッドよりは落ち着いた雰囲気で着られておすすめです。こちらのスカートは、なんと1690円のプチプラ価格なので、挑戦しやすいと思います。

レッド以外では、ブラウン、ブラック、ネイビーがあり、4色展開です。

171cmの筆者はLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、白のTシャツとスニーカーで合わせて、シンプルカジュアルコーデに。ボトムスの赤を目立たせるために、ほかはホワイトでシンプルにすると、派手になりすぎずにかわいいコーデが完成します。

次はダークグレーのベロアTシャツを合わせて、きれいめカジュアルなコーデにしてみました。ダークカラー同士なので、半袖ですが、秋らしいコーデになりました。小物はブラックでまとめて、落ち着いたコーデに。

次はネイビーのコンパクトなトップスと合わせて、きれいめコーデにしてみました。ネイビーとレッドの組み合わせも派手になりすぎず、アラフォーが着やすい組み合わせです。

薄手で晩夏から履ける「スリムウェーブパンツ」

次はcocaの「スリムウェーブパンツ」のレッドを購入しました。こちらは鮮やかなレッドですが、レイヤードなどで使いやすいアイテムだと思いました。薄手の素材なので残暑が厳しい今の時期からも履きやすいです。

こちらも1690円とプチプラ価格。さらに、セルフカットも可能なので自分の身長に合わせやすく、両脇にポケットもついていたりと、機能性もばっちりです。

カラーはレッド以外では、ブラック、カーキ、ストライプの4色展開でした。

筆者はLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、ブラックのワンピースと合わせて、レイヤードコーデに。カラーアイテムが苦手な方でも、ワンピースとレイヤードすれば、さりげなく取り入れることができるのでおすすめな着方です。

次はブラウスと合わせて、きれいめカジュアルなコーデに。レッドは合わせるのが難しいと思われがちですが、ホワイトやブラックなどのベーシックカラーとあわせればOKなので、じつはとても簡単！

ただ、色をたくさん使ってしまうと、まとまりのないコーデになってしまうので、3色くらいまでに抑えるのがポイントです。

最後はブラックのシアーシャツと合わせて、大人のカジュアルコーデにしてみました。普通のTシャツなどであわせてしまうと部屋着っぽくみえてしまうので、シャツやブラウスで合わせるのがおすすめです。

1690円で購入できて、挑戦しやすい「coca」のカラーボトムス2種。ぜひチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や

※ 商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承くだ