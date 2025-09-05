“年間20万円近い”費用がかかるケースも!? 子どもに「ヴァイオリン」を習わせているママ友はやはり“お金持ち”なのでしょうか？
子どもに「習い事」を習わせる家庭が増えている
アクサダイレクト生命保険株式会社が2022年に実施した「第8回子どものおけいこ事に関する調査」によると、0～9歳の子どもに何らかのおけいこ事をさせている母親の割合は55.9％と、調査開始以来過去最多を記録したそうです。割合を時系列で見てみると、表1のように推移していることが分かりました。
表1
出典：アクサダイレクト生命保険株式会社「第8回子どものおけいこ事に関する調査」を基に筆者作成
消費税増税やコロナ禍などの影響で一時は減少したものの、2022年には再び増加に転じています。背景には「消費税増税の影響が薄れてきた」「コロナ禍の学力低下や運動不足を補いたい」などの理由があるようです。
子どもに習わせている・習わせたいおけいこ事としては、「水泳」「英語・英会話」「ピアノ」「体操教室」などが人気を集めています。
半数以上のご家庭が「習い事の費用」に悩んでいる
同じくアクサダイレクト生命保険株式会社の調査によると、家計におけるおけいこ費用の平均月額は1万3395円だそうです。おけいこ事をさせる上での悩み事を聞いたところ、53.8％の方が「費用がかさむ」ことを挙げました。おけいこ費を捻出するため、表2のような工夫をしているご家庭もあるようです。
表2
出典：アクサダイレクト生命保険株式会社「第8回子どものおけいこ事に関する調査」を基に筆者作成
子どもの習い事には、年間で平均16万円以上の費用がかかる可能性もあります。費用の捻出について特に何もしていないご家庭も多いものの、食費の切り詰めやパート・副業など、さまざまな工夫をしているご家庭もあるようです。
年間20万円近い習い事はある程度「余裕のある家庭」と思われる
さらに、世帯の年間収入と「その他の学校外活動費」との相関を見てみましょう。
文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、1年間に小学生の保護者が支出した「その他の学校外活動費」の平均値を世帯の年間収入別に見ると、表3のようになっています。
表3
（公立小学校） その他の学校外活動費
（私立小学校） 400万円未満 8万9000円 23万5000円 400万円～599万円 9万7000円 17万7000円 600万円～799万円 11万7000円 21万1000円 800万円～999万円 13万8000円 22万7000円 1000万円～1199万円 17万8000円 32万7000円 1200万円以上 18万円 42万8000円
出典：文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」を基に筆者作成
掲題にあるヴァイオリンの習い事は1万円～1万5000円程度の月謝に加え、楽器本体・教材・発表会などにもお金がかかり、年間20万円程度の費用がかかるケースもあるようです。
学校種別「私立小学校」、世帯の年収区分「400万円未満」のデータは標準誤差率が高い（19.62％）ので除外して考えると、子どもの習い事に年間20万円以上支出できるご家庭は少なくとも年収600万円以上と予想されます。子どもにヴァイオリンを習わせるご家庭はお金持ちとまでは言えないまでも、ある程度余裕のあるご家庭かもしれません。
まとめ
今回は習い事と年収の相関について解説しました。子どもに習い事を習わせるご家庭は増えている一方、月謝などの負担は決して軽いものではありません。年間の費用が高額になる可能性もあるため、子どもに習い事を習わせる場合は目的や目標を明確にしてから判断することが重要です。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー