◇ナ・リーグ パイレーツ5―3ドジャース（2025年9月4日 ピッツバーグ）

パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が4日（日本時間5日）、本拠でのドジャース戦に先発。大谷翔平投手（31）から2三振を奪うなど、6回2安打無失点、8奪三振の好投で10勝目を挙げ、チームのドジャース戦スイープに貢献した。

大谷との注目の対決は第1打席は速球中心の攻めで高め直球で空振り三振。3回2死二塁の第2打席は一転、変化球主体で慎重に攻め、四球で歩かせた。6回は変化球2球で追い込むと、最後は外角直球で3球三振に仕留めた。

スキーンズの恋人でインスタグラムのフォロワー数が540万人を超えるインフルエンサー、オリビア・ダンはこの日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。観客席からスキーンズ対大谷の動画を撮影し、初回にスキーンズが大谷から空振り三振を奪うと「フォーーーー！」「レッツゴー」などと叫び大興奮していた。

ダンはスキーンズと同じルイジアナ州立大出身の元体操選手で、学生時代からスポンサー収入は年間3億円以上とも言われている。