ドン・キホーテ、アニメ「ポケモン」のアパレルアイテムを9月6日9時より販売トラックジャケットやスウェットが登場
【ドン・キホーテ：アニメ「ポケットモンスター」アパレルアイテム】 9月6日9時～ 順次発売予定 価格：3,299円～
タカラトミーアーツは、TVアニメ「ポケットモンスター」のアパレルアイテムをドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗にて9月6日9時より順次発売する。価格はトラックジャケットが3,299円など。
TVアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちがデザインされたアパレルアイテムがドン・キホーテに登場。キャプテンピカチュウをはじめ、ゲンガー、ブラッキー、カビゴン、ミミッキュなどがデザインされたトラックジャケット・パンツ、スウェット上下がラインナップされる。
それぞれサイズはM・L・LLが展開。店舗によっては取り扱いのないサイズもある。
全国のドン・キホーテ/アピタ/ピアゴにて- 驚安の殿堂 ドン・キホーテ🐧 (@donki_donki) September 3, 2025
展開店舗はこちら
トラックジャケット・パンツhttps://t.co/v55jrY6VJV
スウェット上下https://t.co/CS2qEpBDxY#ポケモン pic.twitter.com/ssEP2SJwLy
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon