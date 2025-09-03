【ドン・キホーテ：アニメ「ポケットモンスター」アパレルアイテム】 9月6日9時～ 順次発売予定 価格：3,299円～

タカラトミーアーツは、TVアニメ「ポケットモンスター」のアパレルアイテムをドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗にて9月6日9時より順次発売する。価格はトラックジャケットが3,299円など。

TVアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちがデザインされたアパレルアイテムがドン・キホーテに登場。キャプテンピカチュウをはじめ、ゲンガー、ブラッキー、カビゴン、ミミッキュなどがデザインされたトラックジャケット・パンツ、スウェット上下がラインナップされる。

それぞれサイズはM・L・LLが展開。店舗によっては取り扱いのないサイズもある。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon