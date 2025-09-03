「90gも完食しない」少食な娘の“思わぬ姿”にうれし涙…【2歳最後の日】エピソードに愛があふれる【ママリ】

食べることが好きな子がいればそうではない子もいる

あんこ☺︎🩰(@r___mn216)さんが投稿していたのは、2歳最後の日の娘さんの思いもしなかった姿でした。たくさんの幸せをもらったというその姿とは？

あまりご飯が好きじゃない娘。90gよそっても完食しないし、完食するにも1時間かかるんだけど、今日とうもろこしご飯作ったら「美味しい！」って喜んで食べてくれて、生まれて初めて「とうもろこしご飯おかわり～！」ってご飯のおかわりしてくれた😭嬉しい。2歳最後の日たくさん幸せをもらいました。

あまり量は食べられず、食べる時間もたくさんかかってしまうというあんこさんの娘さん。しかし、あんこさんの作ったとうもろこしご飯を食べたところ、なんと初めてのおかわりまでしてくれたそう。喜んで食べてくれるだけでもうれしいのに、おかわりまでしてくれるなんてこれは作った甲斐がありますよね。



この日は娘さんの2歳最後の日だったそうで、思い出深い誕生日前日になったのではないでしょうか。食べられる量はすぐには増えないかもしれませんが、食べることに対してのハードルが下がったり、楽しいと思ってくれることで職への関心は大きく変わってきますよね。娘さんが自分のペースで少しずつでも食べることに前向きになってくれたらうれしいですし、今まさに子どもの少食や好き嫌いに頭を悩ませているというママにとっては希望のようなエピソードだなと感じました。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）