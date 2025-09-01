『ふたりソロキャンプ』第9話 厳から弟子へプレゼント
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第9話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、9月4日（木）放送の第9話「たまには師匠らしく」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第9話：たまには師匠らしく あらすじ＞
初めて厳のほうからキャンプに誘われた雫。しかも遠征で、初の連泊！ キャンプサイトに着くなり、ビールとつまみを頬張るテンション爆上がりの2人。テントの設営を済ませると、雫は買ってきたナタを使い、薪を割っていく。焚き火の準備も1人でできるようになってきた弟子の雫に、厳は自分のキャンプに対する心構えが詰まったアイテムをプレゼントする。
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
