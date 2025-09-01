【お茶犬】ぬいぐるみやルームウェアも！ 集めたくなる “もこもこ” グッズが目白押し♪
おうちで「ほっ」としよ？ 『お茶犬』のもこもこグッズたちが登場！ かわいすぎるアイテムをご紹介していこう。
☆可愛いもこもこのアイテムを画像でチェック！（写真21点）＞＞＞
ルームウェア雑貨ブランド「Palude」より、思わずぎゅっとしたくなる、お茶犬・お茶猫のアイテムが続々とラインナップ！
新作アイテムはもこもこ素材・相良刺繍がポイントのルームウェアワンピースやお茶犬とお茶猫のお耳がとっても可愛いもこもこヘアバンド、大きいリョクの柄がポイントのブランケットやふかもこぐるみなどが登場。
もこもこ素材のポーチやもこもこ相良刺繍のワンポイントがキュートなハンカチもご用意されており、普段遣いに可愛さをプラスできちゃいます♪
また、エコバッグやお茶犬たちがデザインされたボトルが可愛い除菌消臭スプレーも登場。
キラキラレトロな雰囲気が可愛いアクリルキーホルダーもお見逃しなく！
さらに、ノベルティキャンペーンとして、『お茶犬』の商品を税込み5500円以上お買い上げのお客様に〈フレークシールセット〉がプレゼントされる。
Palude通販サイトのほか、アニメイトやその他ECサイトでもお取り扱いされ、2025年8月29日（金） 17：00 〜 2025年9月28日（日）23：59の期間で予約受け付けが行われる。
お茶犬たちと一緒に「ほっ」と癒されるおうち時間を過ごしませんか？
（C）2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO
