【TTFC】『仮面ライダーガヴ』TVシリーズ終了！ 関連番組続々配信
本日（8／31）放送の最終話「目指せ！おいしい未来！」にて『仮面ライダーガヴ』テレビシリーズが終了。東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、完結記念の電子書籍『東映プロデューサーチームスペシャル座談会』、TTFCオリジナルのショートアニメ『ガヴっとアニメ！ Sweety Days 〜おかしな日常〜』最終話、メインキャストからの「ありがとうメッセージ」が本日8月31日（日）9時30分より配信される。さらに『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』も近日会員見放題配信が決定した。TTFCで楽しめる『仮面ライダーガヴ』関連番組を紹介。
まずは本日より配信の番組。
恒例の『テレビシリーズ完結記念 東映プロデューサーチーム スペシャル座談会」』。前代未聞の「お菓子」をモチーフにした仮面ライダーを生み出し、育てた、武部直美チーフプロデューサー、瀧島南美プロデューサー、高橋諒平プロデューサー補の3人が『仮面ライダーガヴ』を語り尽くす。
また『TTFCオリジナル ガヴっとアニメ！ Sweety Days 〜おかしな日常〜 最終話「第93回ゴチゾウ討論会」』。
はぴぱれの留守番を任され、仕事に出かけるショウマたちを見送るゴチゾウたち。すると、誰も居なくなった室内で、ゴチゾウたちが ”一番いいご主人様は誰か” を議題に『第93回ゴチゾウ討論会』を開催し始めた！
それぞれの主人の感動エピソードを披露していくゴチゾウたちだったが、そこに予想もしない来客が乱入して……！？
『ガヴッとアニメ！』も今回でついに最終話！ 今までの声の出演キャスト全員が大集結するテレビシリーズとは異なるフィナーレをぜひお楽しみを。
さらに、『仮面ライダーガヴ』のメインキャストたち、知念英和（ショウマ 役）、日野友輔（辛木田絆斗 役）、宮部のぞみ（甘根幸果 役）、庄司浩平（ラキア・アマルガ 役）による「一年間ありがとうございましたメッセージ」も到着している。
そして、約1年前に配信が開始された事前特番『スタートアップ！！仮面ライダーガヴ』の対とも呼べる、事後特番『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』が、TTFCにて近日配信決定。キャストや監督のインタビューはもちろん、他にもお楽しみコンテンツが満載。これを見ないと『ガヴ』は終われない！？ お楽しみに。
このほか、『仮面ライダーガヴ』最終回放送を記念して、【ファン投稿】キャンペーンを開催。これまでの回を振り返り、今だからこそ語れるガヴへの想いを【ファン投稿】で熱く伝えよう。【ファン投稿】で一行だけでも、長文でも、シーン投稿でも、記事を作成。期間内の投稿者には、TTFCオリジナルの「ガヴキャストからの特別メッセージカード」をデジコン配布（9月上旬予定）。投稿回数の限度はないが、配布されるメッセージカードは一種類。デザインはTTFC内のみのシークレット。
また、投稿者のなかから抽選で1名様に「ガヴキャスト4人の直筆サイン入り色紙」がプレゼントされる。
テレビシリーズは終わっても、TTFCではまだまだ楽しめる『仮面ライダーガヴ』。ぜひチェックを。
