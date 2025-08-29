cocaの「シアーフリルブラウス」（1990円）は、晩夏にぴったりな透け感があって体型カバーもしてくれる万能ブラウス。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは「羽織りにもなって着まわし力が抜群！」と、おすすめポイントをレポートしてくれました。着まわしコーデ5つも紹介します。

体型カバーしてオシャレにキマる「シアーフリルブラウス」

cocaの「シアーフリルブラウス」はシアー素材でできたブラウス。5分袖くらいの長さで、二の腕をカバーしてくれます。ふんわりとしたデザインなのでお腹周りも気になりにくく、アラフォーにうれしいブラウスです。

【写真】トレンドの「赤」スカートとも相性抜群

カラーバリエーションはホワイト、ブラウン、ブラック、ピンクの4色展開で、価格は1990円でした。

後ろの丈もしっかり長いので、気になるお尻周りもカバーしてくれます。

軽くて涼しいシアー素材なので、まだまだ暑い晩夏にぴったりです。

今回はこのブラウスを着まわしたコーデを5つご紹介します！

1：秋色スラックスできれいめに

171cmの筆者はブラックのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、ピンクブラウンのスラックスと合わせてきれいめコーデに。ブラウスはボタンを全部留め、インナーには見えてもいい黒のブラトップを着用すれば、上品にまとまります。

2：スウェットパンツもおしゃれに

次はグレーのスウェットパンツに合わせてみました。

アラフォーが着ると部屋着っぽくなりがちなスウェットパンツもこのブラウスとなら、おしゃれに見えるコーデが完成！ ブラウスの上のボタンを2つ開けて、抜け感を出すのがポイントです。

3：ダークレッドのスカートでフェミニンに

次は、ダークレッドの秋らしいカラーのスカートに合わせてフェミニンなコーデにしてみました。

今期は「赤」がトレンドカラーなので、一気に秋らしくおしゃれにみえるコーデに。小物はブラックでまとめて統一感を出すのがポイントです。

4：キャミワンピースの羽織りにもいい

次は、ブラックのキャミワンピの羽織りとして着てみました。ボタンを全部開けると羽織りにも使えるので、着まわしやすいですよ。

1枚では露出が多すぎて着づらいキャミワンピースは、ブラウスを羽織ればOK！ アラフォーにも着やすいコーデになったかと思います。

5：ロゴTレイヤードで大人カジュアルに

最後は、ホワイトのロゴTとスカートのコーデに羽織ってみました。なかにTシャツをレイヤードすると、おしゃれな雰囲気になっておすすめです。足元はスニーカーでカジュアルにまとめてみました。

暑い日が多いけれど秋らしいコーデがしたい、という方にもおすすめのシアーブラウス。着まわしやすく、体型カバーにもぴったりなのでぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください