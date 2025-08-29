【ドラえもん】「Ｆ’ｓキッチン」でお誕生日会☆期間限定フェアでどら焼き風ケーキ♪
「ドラえもん Ｆｓキッチン」でドラえもんの誕生日をお祝いしよう！ 2025年9月3日（水）より、ドラえもんの誕生日を記念して「ドラえもんバースデイフェア」が期間限定で開催される。
藤子・F・不二雄先生の代表作品『ドラえもん』『パーマン』『キテレツ大百科』『チンプイ』『ポコニャン』のキャラクターたちでいっぱいのカフェ「ドラえもん Ｆｓキッチン」にて、2025年9月3日（金）〜10月13日（月・祝）まで、ドラえもんの誕生日を記念して「ドラえもんバースデイフェア」が期間限定で開催される。
2025年9月3日（水）〜10月13日（月・祝）まで開催する本フェアでは、デザートメニュー1種が登場するほか、デザインが選べるアートラテのご注文でドラえもんの限定アートが選択可能になる。
お誕生日フェアで登場するデザートメニューの「大好物でお祝い！どら焼き風の誕生日ケーキ」は、ドラえもんの大好物のどら焼きにホイップクリームやいちごを挟み、バニラアイスやドラえもんのクッキー、「おたんじょうびおめでとう」のチョコレートプレートなどを添えたプレートメニュー。
クッキーはこのメニューだけの特別な仕様で、ドラえもん Ｆｓキッチンのオリジナルコスチュームを着用しているのにもご注目♪
また、グランドメニューの「ドラえもん Ｆｓキッチン アートカフェラテ」の選べるアートに、お皿に乗ったたくさんのどら焼きを運ぶドラえもんのデザインが登場。
どら焼き風誕生日ケーキと一緒にテーブルに並べて、たくさんのどら焼きに囲まれて幸せそうなドラえもんの姿を写真に収めるのもおすすめですよ！
ぜひドラえもん Ｆｓキッチンで、限定メニューといっしょにドラえもんの誕生日をお祝いしてくださいね。
