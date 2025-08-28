·Ú¡¹¿¶¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤Èôµ÷Î¥¡×¡¡¼Â¶·¤ÏÁ´¤¯¶Ã¤«¤º¡Äº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¾×·âÃÆ¤ËSNSÁûÁ³
º´Æ£µ±ÌÀ¤¬33¹æ¡ÖÈô¤Ó¤¹¤®¤À¤í¡×
¢£DeNA 5¡¼4 ºå¿À¡Ê28Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬28Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÆÃÂç33¹æÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÈô¤ó¤Ç¤ë¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú¡¹¤ÈÈô¤Ð¤·¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¿¹Í£¤Î3µåÌÜ¡¢142¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ÎºÇ¿¼Éô¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡33¹æÀèÀ©ÃÆ¤Ç2°Ì¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤Ë15ËÜº¹¤ò¤Ä¤±ÆÈÁö¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DAZN¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¼Â¶·¤Ï¤â¤Ï¤ä¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂÇµå¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¾Ð¾Ð¡×¡ÖÈô¤Ó¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ï¤¤¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤Èôµ÷Î¥¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£40ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê7ËÜ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë