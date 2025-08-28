ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¡È¤Û¤Ü·»Äï¡É¤ÎÃç¤Ë¡ª¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÀÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤·»Äï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ó¤È·ò¤Á¤ã¤ó¤è¤ê·»Äï´¶¶¯¤á¡×¤ÎÀ¼
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óⅩ¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬ÏÓÁêËÐÂÐ·è¡ª
8·î26Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óⅩ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¹â¶¶¤È¶¦±éÃæ¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËÌÂ¼¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£¥é¥¸¥ª¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊËÌÂ¼¤Ï¡ËËÍ¤Î·»¤È¡È¤Û¤Ü¡ÉÆ±¤¸Ç¯¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡Ö¡Ê¹â¶¶¤Ï¡ËËÍ¤ÎÄï¤È¡È¤Û¤Ü¡ÉÆ±¤¸Ç¯¡×¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Û¤Ü·»Äï¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹â¶¶¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¡¢ËÌÂ¼¤Ï¥°¥Ã¥È¥Ýー¥º¤òºî¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÓÁêËÐ¤¹¤ëËÌÂ¼¤È¹â¶¶¤Î¼ê¸µ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¡ÖÏÓÁêËÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ë±þ¤¨¡¢ÏÓÁêËÐÂÐ·è¤ò¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¹â¶¶¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÏÓÁêËÐ¤ÎºÆÀï¤òÌóÂ«¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ª¤ê¡¢¡ÖÏÓÁêËÐ¤·¤Ë¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö±¦ÏÓ¤·¤Ã¤«¤ê¤«ÃÃ¤¨¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿ÏÓÁêËÐÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ºÆÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤ÎËÌÂ¼¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢³Æ¡¹¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¤Î3¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿Ìë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈÏÃ¤·¤¿²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ß¥ä¤¯¤ó¤Î¾¢³¤¤¯¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬À¼¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤ë£÷ ¤¤¤¤·»Äï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¿ó¤È·ò¤Á¤ã¤ó¤è¤ê·»Äï´¶¶¯¤á¤Ê¾¢³¤¤¯¤ó¤ÈÊ¸ºÈ¤¯¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿À²ó¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤··»Äï¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¾¢³¤¤µ¤ó¤Î·ý¤¬¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¸ªÁÈ¤ß¤¿¤¯¤Õ¤ß¤ÎµÁ·»Äï¤Ê¤é¤Ì·»Äï´¶¥¤¥¤¡×¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£