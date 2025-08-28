サブカル好き文系男子が彼女に求めること９パターン
アートやカルチャーなどが好きな文系男子には、彼ら特有と言える女性の好みがあるようです。一体彼らはどんな女子を求めているのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「サブカル好き文系男子が彼女に求めること」をご紹介します。
【１】ひとくくりに「オタク」と思わないでほしい
「カルチャー好きなだけでオタクじゃないよ！」（２０代男性）など、趣味に熱中している自分を自己弁護する男性もいます。オタクの持つ世間のマイナスイメージを知っているため、一緒にされるのが嫌なのでしょう。「オタクだねー」などと軽はずみな発言をして、男性を傷つけないようにしましょう。
【２】ロマンチストな自分を笑わないでほしい
「バカにされたら傷つく（泣）」（２０代男性）など、自分のロマンチストな部分を自覚している文系男子は、女子から失笑されることを怖がっているようです。文系男子から意外な甘いセリフが飛び出しても、うかつに笑ったりしないよう気をつけましょう。
【３】どんなカルチャーに対しても拒否反応を示さないでほしい
「実は古典芸能も好き。頭から『ムリ』って言われると寂しいな」（２０代男性）など、カバー範囲の広い文系男子は、特定のカルチャーに拒否反応を示されることを恐れるようです。自分の世界を広げるチャンスと思って、一度は鑑賞してみましょう。
【４】映画は話題作だけでもカバーしてほしい
「映画を観るのが苦手な子とはデートもできないよ（苦笑）」（２０代男性）など、映画に思い入れのある文系男子は、話題作だけでも鑑賞してほしいと考えるようです。たとえ観ている本数は少なくても、好きな映画について語れれば話が弾むのではないでしょうか。
【５】月に数冊は本やマンガを読んでほしい
「全然カルチャーに興味のない子とは付き合えないと思う」（２０代男性）など、本やマンガを読む習慣がまったくないと「自分とは合わない」と思われてしまうこともあるようです。好みを合わせる必要はありませんが、教養のためにも本を読む習慣をつけましょう。
【６】逆に自分の知らない体育会系の世界を見せてほしい
「全然違うタイプの子と知り合って世界を広げたい」（２０代男性）など、体育会系女子と仲良くなって、新しい世界を見たいと考える文系男子もいるようです。初心者でも比較的ハードルが低い、ルールが簡単なスポーツの観戦に誘うと、簡単に親しくなれるのではないでしょうか。
【７】流行に流されず、自分のファッションを貫いてほしい
「流行りに流される子はちょっと…」（２０代男性）など、トレンドばかりを追いかけた没個性な服に文系男子からＮＧが出ました！ 文系男子は独自のスタイルを大事するため、彼女にも同じく自分のスタイルを貫いてほしいと考えるようです。ミーハーな態度は控えたほうがいいかもしれません。
【８】互角に語り合えるくらいの共通の趣味を持ってほしい
「彼女とはできればカルチャーの話がしたい」（２０代男性）など、サブカル好きな男子は、自分と互角に語り合える女子を求めているようです。まずは男子の話によく耳を傾け、興味のあるものについてレクチャーを仰ぐと、喜んで教えてくれるかもしれません。
【９】自分の趣味を認めてほしい
「趣味に生きてるから、認めてもらえないと正直辛い」（２０代男性）など、趣味を大切にする文系男子は、自分の趣味を認めてくれる女子を探し求めているようです。サブカルに興味はなくても、「いい趣味だね」などと言って認めてあげてはいかがでしょうか。
ほかにも「文系男子はこんな女子を求めている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
ほかにも「文系男子はこんな女子を求めている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）