ウルトラマンシリーズのバルタン星人がLAに登場

【MLB】ドジャース 6ー3 レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

怪人にまさかの“人柄”の良さが滲み出る場面があった。26日（日本時間27日）にドジャースタジアムで行われたドジャース-レッズ戦にウルトラマンとバルタン星人が登場した。試合前にはファンと記念撮影。「バルタン星人のお辞儀が律儀で可愛い」とコメントが寄せられている。

ウルトラマンシリーズは来年で60周年を迎える。記念プロジェクトの中で、ドジャースとの共同企画が実現した。試合前には円谷フィールズホールディングスの山本英俊代表取締役社長が始球式を行った。

球場外のコンコースではウルトラマンとバルタン星人がファンと記念撮影に応じる場面も。バルタン星人は撮影が終わると深々とファンにお辞儀。ファンとグータッチならぬ“チョキタッチ”をするなど、丁寧に対応していた。

この行動が「好感持てますねぇ」「バルタンのお辞儀、中身は日本人かな」「バルタンが会釈してて良き」とSNSでも話題に。怪人にも関わらず、ファンの心を掴んでいた。（Full-Count編集部）