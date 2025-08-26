50Âå¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¡Ö¿Í¤Å¤¹ç¤¤¡×¤Î¥³¥Ä¡£ÉÔÄ´¤Ê¤È¤¤Û¤É¡Ö¿Í¤È²ñ¤¦¡×¤è¤¦¤Ë
¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×À¸³è¡£³Ú¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤ì¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡48ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë50Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡¢¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¼Â´¶¤·¤¿¡¢50Âå¤«¤é¤Î¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¸å¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â¿È·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤·Î¥º§¤·¤¿ºÝ¡¢»Ò°é¤Æ¡¢É×¤Î¿ÆÀÌ¤Å¤¹ç¤¤¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Í³¤À¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤Ç¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó
¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤àËèÆü¡£¤Ç¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¿Í¤È¤Î¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÔÄê´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤È¡Öº£Æü¤Ï¤À¤ì¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¯Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç³°¿©¡×¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤Ê¤¤Æü¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ç1Æü¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢¤Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ï¥é¥¯¡×¤Ê¤Î¤«
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¤³¤à¤³¤È¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÇ®¤¬½Ð¤Æ¿²¤³¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÂçÎÌ¤Î°ûÎÁ¿å¤ä¿©¤ÙÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶öÁ³Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤â¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¡¢¥Û¥Ã¥«¥¤¥í¤ò¸¼´ØÀè¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¬¥é¥¯¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤äÍ§¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¼ä¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ä¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤È¤¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Í¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âË»¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÀÚ¤µ¡×
¤¸¤Ä¤ÏµîÇ¯¡¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¶¶ËÜÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÉÂµ¤¡£¡Ö¤Ê¤Þ¤±ÉÂ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¿Í¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡£ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤Æü¤â¡¢Ãç´Ö¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¡¢Ìë¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¹Àè¤ÇÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢¤À¤ì¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¡Ö¿Í¤Å¤¹ç¤¤¡×¤Î¶Ë°Õ
¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¿¤Ä¤¹ç¤¤¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤¿º£¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¡×¤³¤½¤¬¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ºâ»º¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£