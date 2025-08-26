『映画すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』主題歌は木村カエラ＆本予告とビジュアル公開！
2025年10月31⽇（⾦）より全国ロードショーされる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の主題歌が⽊村カエラの『君の傘』に決定！ 主題歌⼊り本予告＆メインビジュアルが初公開され、⽊村カエラからコメントも到着した。
☆本予告場面カットやメインビジュアルをチェック！（写真7点）＞＞＞
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万⼈を超える ”⼤ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』。
最新作は、シリーズ史上もっとも【あげあげ】！？ すみっコたちが空の王国で⼤冒険を繰り広げる！
そしてこの度、主題歌が⽊村カエラの『君の傘』に決定したことが発表となった。
唯⼀無⼆のポップセンスと、キュートでエネルギッシュな歌声が魅⼒の⽊村カエラが、新たにすみっコなかまに加わることとなる。
本作で描かれる冒険のワクワク感と、⽊村カエラの持つカラフルポップでどこかエモーショナルな世界観がぴったり重なり合った、完全書き下ろしの楽曲『君の傘』。⽊村カエラ作詞による歌詞は、本作の新キャラクターである「おうじとおつきのコ」、そしてすみっコぐらしきっての名バディである「とんかつとえびふらいのしっぽ」の2組の「ふたりのコ」の関係性や成⻑を予感させる、本作にぴったりのリリックに仕上がっている。
さらに作曲・編曲を、音楽プロデューサー・蔦谷好位置が担当。すみっコたちの冒険の物語を壮⼤に、そしてどこか切なく彩るサウンドは必聴だ。
メインビジュアルでは、とんかつとえびふらいのしっぽ、そしておうじとおつきのコを中心に、しろくま、ぺんぎん？、ねこ、とかげなどのキャラクターたちが、空の王国に大集合！
すみっコたちが、新キャラクターの ”おうじとおつきのコ” と共に、空の王国のしんこくな⽔不⾜を解決するために冒険する本作。朝焼けが美しい空の王国を背景に、それぞれのキャラクターの個性が溢れる気合十分なポーズや、冒険に出かけるための衣装が可愛らしいビジュアルも見逃せない。
本予告では、「ふたりなら、みんなと一緒なら。」というキャッチコピーの通り、おうじとすみっコたちが、空の王国で協⼒し合っている様⼦が映し出される。
本作の鍵を握る新キャラクタ―の「おうじとおつきのコ」が、すみっコたちと⼒を合わせることでどう影響されていくのかにも注目です。空の王国ですみっコたちがモンスターと遭遇している場面や、 ”とんかつとえびふらいのしっぽ” が合体した姿「エビフライドン」など、初公開のシーンが散りばめられているのはもちろん、主題歌である『君の傘』の音源も初公開！
ラストには、あぶらぶろで寛ぐ ”とんかつとえびふらいのしっぽ” のコミカルな姿も！
「すみっコぐらしのキャラクターたちは、それぞれに小さなコンプレックスや悩みを抱えていて、恥ずかしがり屋だったり、⾃分に⾃信がなかったり、周りと⽐べて落ち込んでしまったり。でも、そんな⾃分を受け⼊れてくれる仲間がそばにいるからこそ、⼀歩ずつ前に進むことができます。今回の主題歌『君の傘』には、「弱さや迷いがあっても⼤丈夫。仲間と⼀緒なら、どんな気持ちも乗り越えていける」という想いを込めました」と木村カエラはコメントを寄せている。
8⽉29⽇（⾦）からはムビチケ第2弾も発売開始！
すみっコ史上、もっとも【あげあげ】な冒険に乞う期待♪
（C）2025 ⽇本すみっコぐらし協会映画部
☆本予告場面カットやメインビジュアルをチェック！（写真7点）＞＞＞
