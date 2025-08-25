俳優・アーティストののんが25日までに、オフィシャルブログを更新。



赤のベルベット素材のドレス姿を披露し、ファンから反響を呼んでいる。



22日、「ベルベット」と題してブログを更新したのん。赤いネオンで描かれた富士山と浮世絵風の壁画が広がり、異国情緒と和のテイストが融合した幻想的な空間をバックに、タペストリーにインスパイアされたという濃密な赤のベルベットドレスに黒のロングブーツ、アクセントにゴールドのネックレスを合わせたコーディネート姿で、やわらかな眼差しや凛とした表情を見せた全身ショットなどを複数枚公開した。



この投稿にファンから「カッコ可愛い」「髪ともマッチしていて、可愛い＆キレイ」「優雅」「秋ですね」「Burberryが真に合うのは、のんちゃんだけ」「最高に素敵」「女王のような高貴な装い」「ベルベットの艶と表情が絶妙かわいすぎる」「ワー素敵」などの声が多く寄せられている。

