±êÅ·²¼¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÊÔ½¸¼Ô¤¬»ý»²¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»ý¤ÁÊª¡×¡£5ÔÄ¶¤¨¤Î¼èºà¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡©
Âçºå¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ç10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Ç¤âÏ¢ÆüÅê¹Æ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇESSEonlineÊÔ½¸Éô°÷¤â¸½ÃÏ¼èºà¤ò´º¹Ô¡£µ¤²¹35¡îÄ¶¤Î±êÅ·²¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ý»²¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö»ý¤ÁÊª¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºàÆ»¶ñ¡¢½ë¤µ¡¦Æü¾Æ¤±ÂÐºö¡Äµ¤¤Å¤±¤Ð¥«¥Ð¥ó¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó
µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤¿º£Ç¯¤Î8·î¡£¼èºàÅöÆü¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½Êó¤Î¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤äÎä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢²Æ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´À¤Î¤Ë¤ª¤¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ´À¤Õ¤¥·¡¼¥È¤â·ÈÂÓ¡£Æü»±¤ÈË¹»Ò¡¢¥á¥¬¥Í°Ê³°¤Ï¶ÒÃå¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥Ð¥ó¤Î¾å¤ÎÊý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÀ©´À¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¡©
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬À©´À¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¡È¥¹¥×¥ì¡¼Îà¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥ó¡¦´Ì¤Î°ûÎÁ¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»ý¤Á¹þ¤ß¤ËÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥ó¡¢´ÌÎà¤Î°ûÎÁ¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Í¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤âNG¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À©´À¡¦Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¦Ãî¤è¤±¤Ê¤É¤Î¥¹¥×¥ì¡¼Îà¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼´ÌÅù¤ÎÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¾ì»þ¤ËÌÜ»ëÅÀ¸¡¸å¡¢XÀþ¸¡ººÁõÃÖ¤Ç¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥«¥Ð¥ó¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·²ÙÊª¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ø¼°HP¤Î¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ü»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ¹Âµ¡×
º£²ó³èÌö¤·¤¿°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥àUV¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥ÈÎ¢Â¦¤«¤éÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥ê¥º¥àÁÇºà¡ÜUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¡£
¡ÖÄ¹Âµ¤Ï²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Ä¤Ä¤â¡ÈÇ°¤Î¤¿¤á¡É1Ëç¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢È¾Âµ¤À¤ÈÈ©¤¬ÄË¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃåÍÑ¡£·ë²Ì¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ü¼èºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¤³¤Á¤é¤Ï¼èºà´Ø·¸¤Î²ÙÊª¤Ç¤¹¡£IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÈÍ½È÷ÅÅÃÓ¡¢Ì¾»É¡¢PC´ØÏ¢¡Ê½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¡¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡¿¥Þ¥¦¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Î¡¼¥È¤ÈÉ®È¢¤â»ý»²¡£¥á¥â¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÍÑÉÊ¤ËÍê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Î¡¼¥È¤â¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó½Å¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥«¥á¥é¡×´ØÏ¢¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£1Âæ¤È¥ì¥ó¥º2ËÜ¤ò»ý»²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê2¸Ä¡Ë¤È¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·Æ»¶ñ¡£¤¢¤È¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºâÉÛ¡¢ÏÓ¾Ï¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥¹¤â¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¡¢²ÙÊª¤Î½àÈ÷¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï¡Ä
¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°»þ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥±¡¼¥ë¡×¡Ê550±ß¡Ë¤Ç½Å¤µ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Î²ÙÊª¤Ê¤É¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¤Æ·×ÎÌ¤Ç¤¡¢ºÇÂç·×ÎÌÃÍ¤Ï50kg¡£
Î¹¹Ô¤Î¡ÖÍÂ¤±¤ë²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Êý¤Ï1¸Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë·×Â¬·ë²Ì¤Ï¡Ú5.38kg¡Û¡£
ÀµÄ¾¤³¤ì¤¬·Ú¤¤¤Î¤«½Å¤¤¤Î¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç5kg¤Î¤ªÊÆ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¾¯¤·¡Ö¤ª¤©¡Ä¡×¤È¤¿¤á¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¤ß¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¿¤áÂ©¤¬»×¤ï¤º½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÙÊª¤Ï·Ú¤¤Êý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆËüÇî²ñ¾ì¤òÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±êÅ·²¼¤Î°ÜÆ°¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤¬¤µ¤é¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÅÓÃæ¤Ç»×¤ï¤ººÃ¡Ê¤¯¤¸¡Ë¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£
¤ª¤ß¤ä¤²¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÙÊª¤ò·Ú¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ý»²¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ý»²¤·¤¿¤«¤µ¤Ð¤ë²ÙÊª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬PC¤Î½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡Ê²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¤Ä»ý»²¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï1¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÏÆþ¾ì¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âß¤·½Ð¤·Ãæ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ»ý»²¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÂÐºö¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ°¤²ó¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ·Ú¤¤²ÙÊª¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤ÏÂ³¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ï¤»¤º³Ú¤·¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª