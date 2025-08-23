50代になると、体調の乱れから暑さに悩むことも多くなります。それでも、二の腕の見える薄着をためらう方もいるはず。そこで、ノースリーブを選ぶときに気をつけていることを、元祖節約主婦として知られる若松美穂さんにお聞きしました。

50代になって「顔回りのほてり」に直面

50代になり、つくづく思うことは「その年齢にならないと、わからないことがある」ということです。親も親族も伝えてくれていましたから、それは知っているつもりでした。

【写真】きれいめコーデを演出できるノースリーブ

たとえば、「歳を重ねると同じ話が多くなる」。それは、記憶の問題ばかりではなく、新しくて楽しい体験が減って話題が少ないから。過去の楽しかったことは何度思いだしてもよいものだから、つい話してしまう…といった理由です。

そしてまさに今体感しているのが、「53歳の暑さ問題」。気がつくとひとり、顔や首にやたらと汗をかいているのです。涼しげな顔をした店員さんに「温度を下げましょうか？」なんて、気を遣っていただくことも多くなりました。

●汗をふきやすいノースリーブを重宝

だから、出かけるときにはなるべく涼しく、汗をかかない装いを意識しています。ですが、そうは言っても汗はかくので、ふきやすくて乾きやすいものと思うと、脇のあいたノースリーブがとにかくラクなのです。

ノースリーブを選ぶときのポイント4つ

ただし、ノースリーブを選ぶときに気をつけていることもあります。

1つ目は、インナーを含め、体のラインを拾いすぎないこと。シルエットがだらしなく見えないものに絞っています。

2つ目は、ツヤ感のあるボタンがついていること。視線をそらすポイントになるように感じています。

3つ目は、脇や背中が開きすぎていないこと。開いていたら、インナーで背中や脇部分をフォローしています。

4つ目は、きれいめコーデを演出できる生地感や模様。出かける先にもよりますが、アクセサリーで華やかさをアップさせることもあります。

この4つを考えつつ、ノースリーブを身につけています。

ノースリーブがきっかけで軽い運動を始めた

そしてあるとき、娘に言われました。「せっかくすてきなノースリーブをもっているのだから、着こなすための運動をした方がいいよ」と。そして送られてきたのが、5分ずつの動画2本。たしかにこの夏は運動不足だと思い、アドバイスに従ってみました。自宅で時間に縛られることなくできるので、最近は毎日続けています。

すると不思議なことに、会う人会う人に「体がしまりました？」「顔が小さくなった？」と言われるようになりました。二の腕のための運動で、首や肩回りなどにも変化が生まれたのかもしれません。

今年も暑い日が長く続きそうなので、もう少しノースリーブとストレッチのお世話になりそうです。