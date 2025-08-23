【ぼのぼの】ほわっとやさしく光るマスコットライトは表情豊かな6種類！
「ぼのぼの ほわっと光るライト」が、2025年8月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定。全6種類の「ぼのぼの ほわっと光るライト」を紹介する。
ぼのぼのは、1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。
テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。
へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心に、ゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれる。
2026年で漫画連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎え、老若男女問わず愛されてきた『ぼのぼの』が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場！
手のひらサイズの、ぼのぼのがほわっと優しく光って癒される！
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しめる。
ラインナップは、前向き ふつう、前向き ぎゅっ、横向き ぎゅっ、横向き つむり目、上向き 笑顔、上向き 泣き顔の全6種。それぞれのゆるくて可愛い表情に注目だ！
デスクや寝室に並べて、ぼのぼのと一緒にたそがれたり、ぼんやり哲学に思いをはせたり..…。ぜひこの機会にゲットして、ぼのぼのと素敵な時間をお過ごしを♪
