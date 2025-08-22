夜までランチ料金！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」
ニラックス株式会社は、2025年9月10日（水）までの特別企画として、バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」を実施中だ。9店舗にて「ランチ料金」で利用いただけるお得なキャンペーンとなる。
■世代を超えて楽しめる食べ放題
色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、店内仕込みでカラッとジューシーな「自家製唐揚げ」や「ピザ」「パスタ」などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「ソフトクリーム」や「クレープ」など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。
よりお得に楽しく。2025年9月10日（水）までの平日期間限定。終日「ランチ料金」にて食べ放題を楽しめるキャンペーンを開催する。
※同期間にて開催している。「極 上にぎり寿司コース」は対象外となる
■おすすめメニューを紹介
「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する「オーダーメニュー」も魅力満載。たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる「自家製小籠包」などの「飲茶」や、人気ネタを取り揃えた「にぎり寿司」。
※飲茶・にぎり寿司のご提供コースは各店異なる。詳しくはHPにて確認のこと。
そして、肉メニューも充実。「プレミアムコース / ステーキコース」では、「ビーフステーキ」や、肉汁と12種類のブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す「チーズインハンバーグ」などもすべて食べ放題。
＜期間限定：夜までランチ料金キャンペーンについて＞
概要：平日限定：終日ランチ料金にて提供
実施期間：2025年8月21日（木）〜 2025年9月10日（水）の平日のみ開催
実施店舗：
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
注意事項：
※画像はイメージ。
※同期間にて開催しております「極 上にぎり寿司コース」は対象外となる。
※本企画は、予告なく変更または終了する場合がある。あらかじめご了承のこと。
※提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合がある。
※期間中、ディナータイム限定のコースは販売中止とさせていただく。
※オーダーメニューはコースにより異なる。詳しくはHPを確認のこと。
■ニラックス
■ニラックス
