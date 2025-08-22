ÂîµåÆüËÜ½÷»Ò¤ËÈÖ¶¸¤ï¤»µö¤·¤¿Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öº£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤ÎÃ£¿Í¡×¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ò¾Î»¿¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¡×
WTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥ë¥á¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤¬Æ±5°Ì¤Î²¦·Ýíì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò3-1¡Ê11-7¡¢11-6¡¢7-11¡¢12-10¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢8¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¸·¤·¤¤»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜ¤¬²¦·Ýíì¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤Æ2¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤Ç¶¶ËÜ¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¹¶¤á¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦Ç´¤ê¤ÎÂîµå¤ÇÁÔÀä¤Ê¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸ÑÂÎ°é¡×¤Ï¡Ö²¦·Ýíì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇÔ¤ì¤ë¡ª¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÆóÏ¢¾¡¤Ç¼¡Àï¤Ï²¦ÒØù¨¤ÈÂÐÀï¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£²¦·Ýíì¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÀïÀÓ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÀÓ¤¬ºÇ¤â°¤¤Áª¼ê¡×¤È¤·¡¢Àè·î¤ÎUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¶¶ËÜ¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Ïº£Æü¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤ÎÃ£¿Í¤Ç¡¢Ä¾¶á°ìÇ¯¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï12¾¡1ÇÔ¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤ÇÂ¹±Ðèµ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï3-0¤ÇÁ¬Å·°ì¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¸·¤·¤¤»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¶¶ËÜ¤ò¾Î»¿¡£²¦·Ýíì¤Ï¡Ö¶¶ËÜ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¸½ÃÏ22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£µ»ö¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÎ¾¼Ô¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¡¢²¦ÒØù¨¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âº£¤Î¼ÂÎÏ¤Ï2018Ç¯¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇ®Àï¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë