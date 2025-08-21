『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第捌話 小石川楽愛との出会い！
2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第捌話のあらすじと先行カットが公開された。
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
8月18日（月）より放送となる第漆話「蟹工船で ハイカラだぜ！」のあらすじと先行場面カットが公開。自身の無個性について思い悩んでいた長万部潮は、なぜか蟹工船へと辿りつく。休む間もなく蟹を穫り、蟹を加工する過酷な労働の日々の中で、長万部の空腹はついに限界に達して……。さらに、防衛部と征服部も動き出し、蟹工船に全ての役者が揃い……！？ 長万部を中心に描かれる大注目のエピソードをお楽しみを。
＜第捌話「胃が痛くても ハイカラだぜ！」あらすじ＞
公爵家の嫡男として規律正しく生きてきた百目鬼だが、幼い頃、そんな価値観に風穴を開けるような運命の出会いがあった。それは今も百目鬼の心に強く残っていて…。一方、ハイカラハイカラ言い続けてきた自身のハイカラ観のふわふわ加減に8話にしてついに気づく雲仙。そんな雲仙に訪れたのは、転校生――小石川楽愛との出会いだった。接近する二人に、百目鬼の心は揺れて…。「ハイカラってことさ」「俺はハイカラでいいんだ！」
＞＞＞第捌話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）馬谷くらり／黒玉寮
