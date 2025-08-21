夏でもさっぱりいける「チョレギサラダ」レシピ。シソの香り×しらすのうま味が最高の組み合わせ
夏はとくに食べたくなる、さっぱりとした生野菜サラダ。いろいろな味つけで毎日でも食べたいところですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、簡単「チョレギサラダ」レシピを教えてもらいました。
青ジソがポイント！さっぱりチョレギサラダ
今回は、青ジソの香りとしらすのうま味が効いた、夏にぴったりのさっぱりサラダです。
千切りにした青ジソがふわっと香り、キュウリやレタスのシャキシャキ感とよく合います。しらすの塩気とうま味が効いているので、シンプルな味つけでもしっかり満足感あり。家にある調味料だけで手軽につくれるのもうれしいポイントです。
お好みで、水気をきった木綿豆腐やゆでオクラを加えてもおいしく、ボリュームのあるひと皿になりますよ。
●青ジソ香る、しらすとキュウリのチョレギサラダ
【材料（2人分）】
しらす干し 30g
サニーレタス 100g
キュウリ 1本
青ジソ 4枚
白いりゴマ 小さじ1
A［酢小さじ1 鶏ガラスープの素小さじ1／2 塩小さじ1／4 ゴマ油大さじ1］
【つくり方】
（1） サニーレタスは食べやすくちぎる。キュウリは縦半分に切り、斜め薄切りにする。青ジソは千切りにする。
（2） ボウルにAを入れて混ぜる。
（3） 野菜としらす、いりゴマを加えてさっとあえる（あえておくと水が出やすいので、あえるのは食べる直前に）。
（4） 器に盛りつけて完成。