夏はとくに食べたくなる、さっぱりとした生野菜サラダ。いろいろな味つけで毎日でも食べたいところですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、簡単「チョレギサラダ」レシピを教えてもらいました。

青ジソがポイント！さっぱりチョレギサラダ

今回は、青ジソの香りとしらすのうま味が効いた、夏にぴったりのさっぱりサラダです。

【写真】あえるのは食べる直前に

千切りにした青ジソがふわっと香り、キュウリやレタスのシャキシャキ感とよく合います。しらすの塩気とうま味が効いているので、シンプルな味つけでもしっかり満足感あり。家にある調味料だけで手軽につくれるのもうれしいポイントです。

お好みで、水気をきった木綿豆腐やゆでオクラを加えてもおいしく、ボリュームのあるひと皿になりますよ。

●青ジソ香る、しらすとキュウリのチョレギサラダ

【材料（2人分）】

しらす干し　30g
サニーレタス　　100g
キュウリ　1本
青ジソ　4枚
白いりゴマ　小さじ1
A［酢小さじ1　鶏ガラスープの素小さじ1／2　塩小さじ1／4　ゴマ油大さじ1］

【つくり方】

（1）　サニーレタスは食べやすくちぎる。キュウリは縦半分に切り、斜め薄切りにする。青ジソは千切りにする。

（2）　ボウルにAを入れて混ぜる。

（3）　野菜としらす、いりゴマを加えてさっとあえる（あえておくと水が出やすいので、あえるのは食べる直前に）。

（4）　器に盛りつけて完成。