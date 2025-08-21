夏はとくに食べたくなる、さっぱりとした生野菜サラダ。いろいろな味つけで毎日でも食べたいところですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、簡単「チョレギサラダ」レシピを教えてもらいました。

青ジソがポイント！さっぱりチョレギサラダ

今回は、青ジソの香りとしらすのうま味が効いた、夏にぴったりのさっぱりサラダです。

【写真】あえるのは食べる直前に

千切りにした青ジソがふわっと香り、キュウリやレタスのシャキシャキ感とよく合います。しらすの塩気とうま味が効いているので、シンプルな味つけでもしっかり満足感あり。家にある調味料だけで手軽につくれるのもうれしいポイントです。

お好みで、水気をきった木綿豆腐やゆでオクラを加えてもおいしく、ボリュームのあるひと皿になりますよ。

●青ジソ香る、しらすとキュウリのチョレギサラダ

【材料（2人分）】

しらす干し 30g

サニーレタス 100g

キュウリ 1本

青ジソ 4枚

白いりゴマ 小さじ1

A［酢小さじ1 鶏ガラスープの素小さじ1／2 塩小さじ1／4 ゴマ油大さじ1］



【つくり方】

（1） サニーレタスは食べやすくちぎる。キュウリは縦半分に切り、斜め薄切りにする。青ジソは千切りにする。

（2） ボウルにAを入れて混ぜる。

（3） 野菜としらす、いりゴマを加えてさっとあえる（あえておくと水が出やすいので、あえるのは食べる直前に）。

（4） 器に盛りつけて完成。