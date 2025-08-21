【パペットスンスン】「niko and …」と初コラボのアイテムがかわいすぎ！
『パペットスンスン』と「niko and …」による初コラボアイテムが登場。8月27日（水）よりWEBにて先行予約が始まる。雑貨やアパレルのかわいいアイテムを紹介する。
＞＞＞コラボアイテムの一部をチェック！（写真17点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
そんな『パペットスンスン』と「niko and …（ニコアンド）」によるコラボアイテムの一部商品が、8月27日（水）より「niko and …」公式WEBストア、and ST（アンドエスティ）にて先行予約販売が始まる。
初となる今回のコラボでは、〈トゥーホック〉を飛び出して旅を楽しむスンスンたちの姿を描いたアートワークなど、 ”旅” をテーマにしたデザインを中心に、雑貨やウィメンズアパレルをはじめとするアイテムが多数ラインアップされるという。
6才のパペットの男の子・スンスンの何気ない日常を描いた作品『パペットスンスン』と、 ”uni9ue senses” （衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通してユニークなモノやコトを提案する企画を展開する「niko and …」のコラボレーション。
おうちの中をユニークにアップデートするクッションや置き時計などのインテリアアイテムをはじめ、フルーツやハンバーガーなどのモチーフがプリントされたロンTやスンスンの刺繍がポイントのキャップなど、日常に取り入れやすいデザインのファッションアイテムが登場する。
本発売は9月10日（水）からを予定しており、全国の「niko and …」店舗にて、先着でコラボアイテムを税込3300円以上購入した方へのオリジナルステッカープレゼントや、一部大型店にて期間限定で本コラボオリジナルのアートが入ったレシート写真機を体験できるキャンペーンを実施する。
さらに「niko and …」横浜ベイクォーター店には、スンスンたちと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場する。
そして、8月21日（木）10時より、and STにて本コラボレーションの一部商品が先行公開されるので、ぜひチェックしてほしい。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
