『地縛少年花子くん2』第20の怪 花子くんにそっくりな子どもと出会う
TVアニメ『地縛少年花子くん2』第20の怪『赤い家』の、あらすじ・場面カットが公開となった。
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートする。
このたび、TVアニメ後編《第20の怪》『赤い家』のあらすじと場面カットが到着、早速ご紹介しよう。
＜第20の怪「赤い家」＞
赤い家に迷い込んでしまった寧々と光。
二人はそこで、花子くんにそっくりな子どもと出会う。
花子くんとの繋がりを求めて子どもを保護しようとする寧々たち。
だが、それを拒むように家の中で異変が起こりはじめる。
☆第20の怪の先行カットをチェック！（写真6点）＞＞＞
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
