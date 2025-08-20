ユニクロ・ローソンも参入する男性用日傘市場「本当に”涼しい”のはどれか？」

男性も日傘を使う時代

従来の日傘は「女性だけが使うもの」というイメージが強かったですが、日傘全体の売上は年々増加傾向にあり、特に男性向けや子ども向けの日傘の需要が伸びています。

その背景の一つは、健康志向の高まりです。皮膚科医・眼科医・内科医など複数の分野で、「熱中症予防」や「紫外線による皮膚・目の病気予防」のために、日傘は有効な予防策になりうると発信されるようになりました。ファッション雑誌やテレビ、SNSで男性用日傘の紹介が増えたり、紫外線対策や肌のケアをするスマートな男性のイメージとして浸透しつつあります。

とはいえ、今まで使ったことのない日傘を使うことに、抵抗を感じる男性もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に日傘を使ってみると、涼しさを体感することができます。最近の日傘は遮光率99％以上・遮熱コーティングが主流になってきています。可視光線・赤外線をほぼ遮断するため、条件にもよりますが体感温度でおよそ3〜7℃ほど涼しく感じられると言われています。

こうした機運の高まりを受けて、ユニクロやコールマンなどの有名ブランドが男性向けの晴雨兼用の日傘を積極的に展開するようになり、男性のニーズをとらえた商品開発が進んでいます。

ローソンとコールマンのコラボ

今回は、男性用の遮光日傘の人気商品を見ていきましょう。

■コールマンとのコラボで注目されるローソンの「晴雨兼用・自動開閉折りたたみ傘（55cm）」

ローソンとコールマンがコラボした、UVカット機能付きの傘「晴雨兼用・自動開閉折りたたみ傘（55cm）」は、男性用遮光日傘のトレンドを牽引する商品として注目を集めています。

・遮光率とUVカット性能

コールマンのテントに使用される「ダークルームテクノロジー」を応用し、遮光率90%以上、UVカット率99.9%以上を実現。「日陰での温度が約5℃も下がる効果を確認し、体感でも涼しさが実感できた」というユーザーによる口コミもありました。

・骨の本数と素材

6本骨を採用。先骨にはグラスファイバー、中央の骨には一般的な傘と同様のアルミニウムが使用されています。

・サイズと重量

折りたたみ時：約28.5cm

重量：本体約276g、収納時282g

・操作性

自動開閉機能付きで、片手での操作が可能。バッグや荷物が多いときにも便利です。「収納時に少し力が要る」との口コミもありましたが、多くの方は「腹部に当てて縮めれば問題なし」との使い方で支障ないと回答しています。

・デザイン性

落ち着いたグレーの色合いと控えめなロゴが、服装を選ばず日常的に使いやすいデザインと好評です。

・価格

ブランド技術を取り入れつつ、税込2,980円という価格設定のコスパの良さにも多くのレビューで高評価。

ローソンの「晴雨兼用・自動開閉折りたたみ傘（55cm）」は、機能性・携帯性・お手頃価格のバランスがとても良く、初めて日傘を持つ方や通勤・アウトドア用にひとつ欲しい方にぴったりの選択肢となるでしょう。

日本の傘ブランドWpc.

イージーオープン仕様で使いやすい、Wpc.「IZA LIGHT＆SLIM 日傘 折りたたみ 」

日本のファッション雑貨メーカー、ワールドパーティーが展開する傘ブランドWpc.の「IZA Light & Slim（イーザ ライト＆スリム）」 は、通勤や外出時に軽くて涼しい日傘を探している方に非常に高い評価を受けているモデルです。

・遮光率とUVカット性能

完全遮光・UVカット率100％、UPF50＋。紫外線（日焼け、光老化）対策として申し分ない性能で、裏面の遮熱コーティングにより、体感温度低下にも寄与します。開いた状態では直径約90 cmのサイズで、男性でもしっかりカバーできる安心感があります。

・骨の本数と素材

5本骨を採用。アルミで軽量化しつつ、グラスファイバーで耐風性を確保しているため、軽くて折れにくいのが特徴です。

・サイズと重量

折りたたみ時：24cm×6cm×3cm

重量：本体約190g

・操作性

ポキポキ折らずにスムーズに開閉できる手開き（イージーオープン）仕様。カラビナ付きでバッグの外側にぶら下げるのも便利です。

・デザイン性

持ち手から骨までのラインがまっすぐでシャープな印象。ロゴは持ち手付近のワンポイントなので、シンプルです。スーツにも普段着にも合わせやすいのは、グレー、ネイビー、ブラックの3色。

・価格

晴雨兼用・完全遮光・軽量設計ながら、税込4,620円という価格はリーズナブルと高評価。

Wpc.の「IZA LIGHT＆SLIM 日傘 折りたたみ 」は、使用状況によっては、骨の強度にやや懸念はあるものの、軽さや携帯性、遮光効果に対してコストパフォーマンスが高いと評価されています。男性的なシャープなシルエットも人気です。

日本の老舗傘ブランドWaterfront

形状安定機能でたたみやすい、Waterfront「Quick-Shut Light UV-Block」折りたたみ日傘（55cm）

日本の老舗傘ブランドWaterfront（ウォーターフロント）の、「Quick-Shut Light UV-Block（クイックシャット ライトUVブロック）」は、落ち着いた色味とシンプルなデザインで、ビジネスシーンでの使用に適していると好評です。

・遮光率とUVカット性能

UVカット99.9％・遮光率99.99％でしっかり紫外線を防ぎ、遮熱性能も高いモデルです。55cm親骨で開いた状態の直径は約98cm。男性でも広くカバーできる安心サイズです。

・骨の本数と素材

6本骨を採用。カーボンファイバーとグラスファイバーのハイブリッド構造なので、軽量かつ耐風性に優れた設計となっています。

・サイズと重量

折りたたみ時：約23cm×5cm

重量：本体約210g

・操作性

自動開閉ではなく、骨を押し伸ばす手動タイプで、構造がシンプルな分軽量化されています。内側生地に形態安定機能があり、折りたたみ時の形が整いやすく、手間なく収納できます。

・デザイン性

スマートでスリムなフォルム、ブランドロゴは控えめで、シンプルで洗練された無地デザイン。傘生地は高密度のポリエステルで光沢を抑えたマットな質感、持ち手はシンプルで手に馴染みやすい形状、滑りにくい加工がされています。シャドウグレーはビジネスシーンにも馴染みやすいと好評です。

・価格

税込5,390円と手頃な価格でありながら、高い機能性とデザイン性を兼ね備えています。

Waterfrontの「Quick-Shut Light UV-Block」折りたたみ日傘は、たたみやすさが◎。構造の軽さゆえ、使用環境には注意が必要ですが、初心者にもおすすめできる高機能傘として、高評価を得ています。

本当に“涼しい”のはどの日傘？

涼しさを求めるのなら、遮光率99%超のWpc.やWaterfrontがおすすめです。軽さを重視するのなら、190gのWpc.、たたみやすさを考慮するのなら、形態安定機能を備えたWaterfrontがよいでしょう。

低予算で遮光日傘の効果を体験してみたいのなら、遮光率90％のローソンがおすすめします。

男性が遮光日傘を利用するメリット

男性用の遮光日傘は、通勤やアウトドアで使用するケースが多く、軽量でシンプルなデザインが好まれる傾向があります。通勤用なら、スーツに合わせやすいブラック・ネイビー・グレー、直径55〜60cm程度で、通勤バッグにも入る折りたたみ型がおすすめです。アウトドア用なら、大きめサイズがベター。風の強い地域は、耐風仕様の骨組みを選ぶなど、用途に合わせて選びましょう。

男性の日傘利用は着実に進んでいますが、まだ普及の途上にあります。都市部の若い層ほど日傘の利用が進む一方で、地方や年配層ではまだ「日傘＝女性のもの」という意識が根強く、「日傘＝紫外線による皮膚・目の病気予防になる」と言われても、ピンとこない男性は少なくないようです。

遮光日傘は、眩しい光を防ぐため、目の疲れや視界のチラつきが軽減されます。強い光を遮るため、衣服や髪の色あせも抑えることができます。UVカット率99％以上の製品が多いので、肌のシミ・そばかす・日焼けの原因となるUV-Bや、老化を促すUV-Aも防いでくれます。

遮光日傘を使うと、体感温度がおよそ3〜7℃下がるので、熱中症や日焼け対策だけでなく、夏の疲労軽減にもつながります。晴雨兼用の日傘を持ち歩くようにすれば、突然の雨にも対応できます。使い捨てのビニール傘を買わなくて済むので、お財布にも環境にも優しいエコフレンドリーな選択となるでしょう。

これからも、男性が使いやすいデザイン・価格帯・携帯性など、より幅広いニーズに応えられる商品が増えることが期待されています。男性も日傘を使うのが当たり前になっていくのではないでしょうか。

