東京ディズニーリゾート®に登場するキャラクターたちの素敵な装いを集めた初めてのムック『東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション』が7月15日に講談社より発売され、話題となっている。

【画像】東京ディズニーリゾート®のキャラクターたちの衣装ムック本

『東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション』は、東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®のパレードやショー、グリーティング施設に登場するキャラクターたちの、すてきな衣装を多角的に紹介する初めてのガイドブック。パレードやショーではキャラクターたちが踊っているため、衣装の細かいディテールまではなかなかチェックできない。このムックでは、正面からの写真のほか、ディテールの細かい部分も紹介されている。

東京ディズニーランドの「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」、「ナイトフォール・グロウ」、東京ディズニーシーの「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」、「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」のほかにも、両パークのショーやグリーティング施設のファッションの魅力を解説。「ディズニー・ハロウィーン」の仮装やバウンドコーデの参考に役立つ情報が掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）