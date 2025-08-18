「ハリー・ポッターショップ 原宿」7時間待ちは解消された？ 限定商品盛りだくさんの店内を徹底リポート
8月14日、国内最大級の店舗となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」がオープンしました。オープン初日には表参道沿いに長蛇の列ができ話題を呼びましたが、現在はどのような状況になっているのでしょうか。
「ハリー・ポッター ショップ 原宿」はJR山手線・原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線の明治神宮前駅の2駅からアクセスが可能ですが、近いのは明治神宮前駅。6番出口を出るとすぐ左手が「ハリー・ポッターショップ 原宿」なので、暑い日差しの中を歩かずアクセスが可能です。
ちなみに、オープン3日目（土曜日）の午前11時30分ごろに行った筆者の待ち人数は約600人。順番が回って来たら登録したメールに通知が届くということなので、とりあえず近くの東急プラザ原宿「ハラカド」でランチをしながら待つことにしました。
長時間待ちを覚悟してゆったり食べていると、30分ほどで待ち人数が300人台になり、なんと約1時間半で順番が回って来ました。早い！ 楽しいお店がひしめく原宿〜表参道エリアで2時間ほど暇をつぶすなんて余裕なので、行くのを悩んでいたポッタリアンは待ち時間を恐れず足を運んでみましょう。
まずは1階、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」のショップは「魔法省」のイメージでつくられているのに対し、こちらのイメージは「禁じられた森」ということで、アラゴグ（巨大人食いグモ）でも出て来るような暗い空間かと思っていたのですが、意外に明るい雰囲気。木を見上げると枝にフクロウのヘドウィグがとまっていたり、金のスニッチが飛んでいたりと、見ているだけでも楽しい空間になっています。
店内をぐるりと囲むように各寮のグッズが売られており、中央には原宿店限定の商品も。インバウンドを意識しているのか、漢字で「原宿」と書かれたグッズや抹茶ゴーフレットなどもあり、日本土産にぴったりな商品が並んでいました。
また、店内にいくつもあるシンボルツリーには、小さなのぞき穴が……。のぞいてみると『ファンタスティック・ビースト』シリーズに登場するピケットの姿がありました！店内には他にも何本も同じような木があるので、それぞれのぞいて楽しんでみましょう。
高い天井には何匹ものフクロウが飛んでおり、まるで魔法界の深い森に迷い込んだかのよう。しかし、エスカレーターなので写真撮影に夢中になっていると危険。昇りと下りの2回のシャッターチャンスがあるので、気を付けながら撮影しましょう！
また、ハリーとロンが初めて出会った時に列車で食べる（正確には窓から逃げられてしまいましたが……）「カエルチョコレート」のおまけで入っている「魔法使いカード」になれるフォトスポットも！ ロンが何枚も持っているという“ダンブルドアカード”になったつもりで、撮影してみましょう。
このほかにも、ハリーのように実際に1本1本手に持って選ぶことのできる杖売り場や、ハリー、ロン、ハーマイオニーの3人が飲んでいたバタービールが実際に飲めるスポットなど、まだまだエンターテインメント性のあるエリアが盛りだくさん！
店内をくまなく回って、魔法の世界を楽しんでくださいね。
「ハリー・ポッター ショップ 原宿」
東京都渋谷区神宮前6-31-17
営業時間：11時〜21時（月〜日）
(文:栗原 なお)
