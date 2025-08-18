2種の辛さで残暑にカツ！かつや「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」を2025年8月18日(月)より期間限定で販売を開始する。
■旨辛スープのカツ丼を2種類に！
ひき肉とニラ、ラー油と唐辛子をトッピングした「赤辛カツ丼」と、そこにかつやのカレーを合わせた、いつもとは一味違う装いの「カレーカツ丼」は、残暑厳しい中も頑張る人を応援したいと考え誕生したホットな丼メニュー。「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」は、店内飲食に加えお弁当としてテイクアウトもできる。
なお、ネット注文実施店舗では、テイクアウトの事前予約＆決済で店舗での待ち時間を短縮できるネット注文が便利だ。
【店舗情報】https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに
「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能を用意している。店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを毎月アプリ内で配信しています。紙の割引券を忘れたり、期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンに表示される100円引きクーポンを利用できる。
また、株式会社Showcase Gigが展開するモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文では、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるだけでなく、アプリ限定の100円引きクーポンが適用される。
〇App Store
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781
〇Google Play
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja
※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合がある。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
〇赤辛カツ丼 790円(税込869円)
〇カレーカツ丼 790円(税込869円)
【テイクアウト】
〇赤辛カツ丼弁当 790円(税込853円)
〇カレーカツ丼弁当 790円(税込853円)
〇その他メニュー
＜感謝祭 概要＞
販売期間 2025年8月18日(月)
※食材がなくなり次第、販売終了。
※店舗により価格が異なる場合がある。
販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
■とんかつ専⾨店「かつや」
■とんかつ専⾨店「かつや」
