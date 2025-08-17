【車送迎、断ったら炎上！？】「薄情」じゃなく命が大事！運転苦手なんですッ＜第6話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第6話 命にかかわることだから
【編集部コメント】
誰だって運転している最中は、運転に集中したいですよね。車に苦手意識のある人だったら、なおさらのことでしょう。なのに、ちょっと苦手なママ友が助手席に乗っていたら？ しかも、ペラペラと絶えずしゃべりかけてきたら？ 無視するわけにもいかないし、かといって何て返事をするか考えていると、運転をミスしてしまいそうですよね。やはり今回は、何を言われても断ろうと思うマイさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
