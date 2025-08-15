【MLB】メッツ3−4ブレーブス（8月14日・日本時間8月15日）

【映像】千賀の剛速球に打者が笑ってしまう

8月14日（日本時間8月15日）に行われたニューヨーク・メッツ対アトランタ・ブレーブスの一戦で、メッツ・千賀滉大が見逃し三振を奪った場面が話題となっている。

3回表・ブレーブスの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番のジュリクソン・プロファーに対して千賀は、初球、内角高めに投じた105km/hのスローカーブで幻惑し、見逃しを誘うと、2球目、内角のボールゾーン、深いところを突く145km/hのカットボールを見せてカウント1-1とすると、続く3球目は外角低めをズバンと突く153km/hの快速球でバットを振らせてカウント1-2とプロファーを追いこむことに。そして迎えた勝負の4球目、千賀が投じたのは真ん中やや高め、155km/hの剛速球。まさに絶好球であったものの、プロファーは手が出ずに無念の見逃し三振となった。こうした球速差50キロからのストレートでの千賀の奪三振シーンに、ファンからは「反則だろ」「これは手が出ない」「お化けフォークが来ると思うてたんやろね」「絶妙な配球」「バッター笑ってるやん」といった様々な反響が巻き起こることに。

千賀といえば、いわゆる“お化けフォーク”が印象的であるせいか、各打者ともに追いこまれてからはどうしても“お化けフォーク”を意識しがち。しかし今季の千賀は、それを想定した上で、こうした裏をかく投球を見せることもしばしば。こうした千賀の“上手い投球”に、今後も多くの好打者たちが翻弄されそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）