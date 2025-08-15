いつも忙しくて余裕がない人と、たくさんのタスクをこなしているのに余裕があるように見える人。その違いはどこから生まれるのでしょうか？ 今回は片付けコンサルタントで、時間と片付けに詳しい下村志保美さん（50代）の、忙しいなかでも大事にしている習慣をご紹介します。

意外に大事なのは「健康であること」

私は夫から、「君の勢いにびっくりして、風邪の方が逃げ出していく」と言われるぐらい、めったに風邪を引きません。ありがたいことに心身ともにタフなほうで、50代になった今も、あまり体力の限界を感じることがありません。

大好きな片づけや整理収納はもちろん、夫婦で過ごす時間、友人たちとの旅行、観劇など、仕事もプライベートも、やりたいことはほぼできていると思います。この数年の間には、夫と私、2つの家の「実家じまい」もやっています。

つくづく感じているのが「健康だからこそ時間を有効活用できているんだな」ということ。

ただし「整理・収納」が趣味であり仕事なので、日々の中で体を動かす機会は多いと思います。

コロナ禍をきっかけに、晴れている日は自転車移動を習慣にしたので、それももしかしたら健康にひと役買っているかもしれません。混雑した電車は感染リスクが高いと思い、少しでも密を回避してお客様のお宅や打ち合わせに参加できれば…と自転車に乗り始めたのですが、私自身、気持ちがよくて続けることができています。

仕事の移動と軽い運動が同時にできて、一石二鳥。私が大好きな「予定を固め、時間をつくる」の理論にもかなっています。

同じように「体にいいことを一気にまとめて！」と言えば、食事も同じ。1日に30品目を取るように心がけていますが、ホテルのバイキングのように何品も料理するわけではありません。朝、具だくさんのおみそ汁を飲むことで、一気に品数を稼ぎます。

●冷蔵庫に準備している「みそ＋だし」

いつでもみそ汁がつくれるように冷凍庫に準備している、オリジナルの「みそ＋だし」。このだしは、いりこ、昆布、カツオなどを合わせています。時間があるときにミキサーでまとめて細かくするだけなので、手間はほとんどかかっていません。

そこに、ストックしていたカット野菜やお豆腐、お麩などの好きな具をたしていけば、おみそ汁ひとつで10品目程度の栄養素は取れてしまいます。

毎日だしを丁寧に取っているわけでもないし、具材も放り込むだけ。でも、前もって準備してあるから、時短で体にいいものを食べられるわけです。

健康寿命を延ばすために課金も

また、週に1回、パーソナルジムに通っています。趣味の旅行をこの先も楽しみたいので、基礎体力をキープするためです。出張仕事や、夫の家に行くスケジュールと重なる場合は、週に2回行くことになって、体が悲鳴を上げたりもしますが（笑）、予定をやりくりして通っています。

お金を払ってまでトレーニングをしているのは、自分1人では絶対に続かないことがわかっているから。先生にマンツーマンで見ていただいたほうが、1時間の中で得られる効果は高いと考えて、少し値は張りますが、パーソナルを選んでいます。

自分でも家でヨガをしたりしますが、プロ目線からアドバイスをもらうことで、鍛えられていない部分や、弱点もわかるもの。パーソナルトレーニングはこの先も続けたい習慣のひとつです。

健康であることは当たり前のことではありません。年齢を重ねれば、余計にそうです。体調を崩して寝込んでしまうことは、それだけで時間の浪費になります。

風邪を引かないように日頃から予防したり気をつけたりしていることも、大切な時間術なのです。

※ この記事は『自分時間が30分増える 余裕がある人の時間整理術』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております