愛知県出身の医師で、徳島の風景を描き続けた画家でもあった、故・渡辺健二さんの作品展が徳島市で開かれています。

■故・渡辺健二さんの作品展

椿泊の朝。



山の向こうから朝日が昇り、漁師たちは大漁を目指して沖へと向かいます。



徳島市のギャラリーで今、愛知県出身の医師で「ふるさとを描き遺す会」を立ち上げた画家でもある、故・渡辺健二さんの作品展が開かれています。

■「ふるさとを描き遺す会」設立

渡辺さんは1926年、愛知県生まれ。



徳島市の津田西町で渡辺医院を開業し、産婦人科医として働く一方、変わりゆく徳島の風景を描きとめようと「ふるさとを描き遺す会」を設立。



1994年に、すい臓がんでこの世を去るまで、絵筆を手離すことはありませんでした。

かつて、夏になると新町川上空を彩った「天神祭り」の花火。



徳島市商店街連盟主催で2004年まで開かれていましたが、安全管理などの観点から中止となりました。



当時は欠かせない、夏の風物詩でした。

雲がビュンビュン、流れていきます。



吉野川の向こう、左手に淡路島、右手には沼島が見えます。



津田山が、みかん色に暮れていきます。



山深い里の秋が、足早に過ぎていきます。

白魚はハゼ科で体調5センチほどの小魚ですが、毎年春先になりますと、産卵のため川を上ってきます。



このため地元の人たちが、2メートル四方の四つ手網を川底に敷き込み魚を追い込むという、昔ながらの漁法で白魚漁をしています。



渡辺さんの心も踊ります。



漁を終え、港に待つ家族のもとへ帰ってきました。

（渡辺健二）

「やっぱりふたつの目で、心の鏡で映していた物は、それなりの意味があるんであろうし」





■絵の裏側に書かれていたのは…

渡辺さんが描いた、この絵の裏側にこんな言葉が残されていました。



「錫杖の根っこと草鞋の底で踏み固められた懺悔の道」。



渡辺健二さん作品展「日本の郷の彩」は、8月17日まで徳島市南新町のギャラリーM＆Mで開かれています。