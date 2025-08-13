「ふるさとを描き遺す」 故・渡辺健二さんの作品展【徳島】
愛知県出身の医師で、徳島の風景を描き続けた画家でもあった、故・渡辺健二さんの作品展が徳島市で開かれています。
■故・渡辺健二さんの作品展
椿泊の朝。
山の向こうから朝日が昇り、漁師たちは大漁を目指して沖へと向かいます。
徳島市のギャラリーで今、愛知県出身の医師で「ふるさとを描き遺す会」を立ち上げた画家でもある、故・渡辺健二さんの作品展が開かれています。
■「ふるさとを描き遺す会」設立
渡辺さんは1926年、愛知県生まれ。
徳島市の津田西町で渡辺医院を開業し、産婦人科医として働く一方、変わりゆく徳島の風景を描きとめようと「ふるさとを描き遺す会」を設立。
1994年に、すい臓がんでこの世を去るまで、絵筆を手離すことはありませんでした。
かつて、夏になると新町川上空を彩った「天神祭り」の花火。
徳島市商店街連盟主催で2004年まで開かれていましたが、安全管理などの観点から中止となりました。
当時は欠かせない、夏の風物詩でした。
雲がビュンビュン、流れていきます。
吉野川の向こう、左手に淡路島、右手には沼島が見えます。
津田山が、みかん色に暮れていきます。
山深い里の秋が、足早に過ぎていきます。
白魚はハゼ科で体調5センチほどの小魚ですが、毎年春先になりますと、産卵のため川を上ってきます。
このため地元の人たちが、2メートル四方の四つ手網を川底に敷き込み魚を追い込むという、昔ながらの漁法で白魚漁をしています。
渡辺さんの心も踊ります。
漁を終え、港に待つ家族のもとへ帰ってきました。
（渡辺健二）
「やっぱりふたつの目で、心の鏡で映していた物は、それなりの意味があるんであろうし」
■絵の裏側に書かれていたのは…
渡辺さんが描いた、この絵の裏側にこんな言葉が残されていました。
「錫杖の根っこと草鞋の底で踏み固められた懺悔の道」。
渡辺健二さん作品展「日本の郷の彩」は、8月17日まで徳島市南新町のギャラリーM＆Mで開かれています。