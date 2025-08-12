東京の若手写真家・平良博義さんが撮影した阿波踊りの写真を集めた作品展が、8月11日から徳島市で開かれています。





■艶めかしい女踊りの一瞬

暗闇の中、くの字に体をくねらせる踊り子。



艶めかしい女踊りの一瞬を、意外な角度から切り取っています。





踊り飾りに包まれた徳島市東新町。



商店街の入口で店を構えるこちらのカフェで11日から、写真家・平良博義さんによる阿波踊り写真展が開かれています。





■きっかけは苔作

会場には東京、高円寺や徳島で撮影された、阿波踊りの写真24点が展示されています。

（東京都出身の写真家・平良博義さん（37））

「苔作のパンクなサウンドにやられて、めちゃくちゃ気持ち良くて『何だこれ』と思い」



平良さんは東京都出身、かつて高円寺で見た苔作に心奪われ、阿波踊りの写真を撮り始めました。

■写真集「ぞめき」がコンクールでグランプリ

そして、その仕事は2025年、写真集「ぞめき」として結実しました。



「ぞめき」は、写真コンクールの40歳以下部門でグランプリを獲得。



今回、展示されているのは、その写真集の中から厳選された作品たちです。

■新町橋よいよい囃子

こちらは2024年、「新町橋よいよい囃子」を撮影した一枚。



「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らなそんそん」



毎年、新町橋周辺に現れ、道行く人たちを踊りの渦に巻き込むお囃子グループです。



しかし去年、長年グループを引っ張ってきたリーダーが他界。

（平良博義さん）

「亡くなった人がいて、その想いをつないで、みんなで踊りの熱を生んでいる」

「そういう風に僕は、去年1年周って理解した」

（兵庫から）

「写真見てたらすごい良い表情の人が多かったので、とても良いと思った」

「動きのある感じに撮られていて、写真だが動いているように見えると思った」

■熱狂と鎮魂が同居

（平良博義さん）

「（阿波踊りは）熱狂に近いダンスホールでもあるが、供養の想いがあって、やっている人々の想いがあって、阿波踊りの熱があると伝えたい」



熱狂と鎮魂が同居する阿波踊り。



平良博義写真展「ぞめき」は、徳島市東新町の「ポンヌフキッサ」で、阿波踊り最終日の15日まで開かれています。