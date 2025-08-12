【MARVEL STUDIOS／Happyくじ「BE@RBRICK」】は全46デザインの圧巻のラインナップ！
サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから、マーベル・スタジオが手掛ける「マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）」キャラクターの ”ベアブリック” が必ず当たる、MARVEL STUDIOS ／Happyくじ「BE@RBRICK」の発売が決定。2025年8月30日（土）よりファミリーマートの一部店舗にて順次販売が開始される。
＞＞＞すべての景品をチェック！（写真42点）
BE@RBRICKは、 ”デジタルなイメージのテディベアを作る” というコンセプトでメディコム・トイが生み出したクマ型ブ
ロックタイプフィギュア。世界で愛されるテディベア生誕100年目の年、2001年に日本で誕生。トイとアートを融合させた立体のキャンバスとして、20年以上世界のファンに愛されるアートピースになっている。
本体を構成する基本とする9つのパーツ以外には何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで作られている。誕生以来、数多くの国内外アーティスト・ブランド・テレビ・アニメ・映画・企業と多彩なコラボレーションで世界中に多くのファンを獲得している。
そんなBE@RBRICKがすべての景品となる『MARVEL STUDIOS／Happyくじ「BE@RBRICK」』は、マーベル・シネマティック・ユニバースに登場するマーベルキャラクターが経緯46デザインの圧巻のラインナップ。初めてBE@RBRICK化されるキャラクターも多数登場する。
全3等級+L@ST賞の計40種類のアイテムには、ボールチェーンが付属しており、キーホルダーとしても使える全30種の「ベアブリック賞」の他、ベアブリックが2体セットで手に入る8種類の「ペアボックス賞」を加えたラインナップに。また、「SP賞」には 、BE@RBRICK 400％ ［IRON MAN Mark 46］、最後のくじを引いた方が手にすることができる「L@ST賞」では、 BE@RBRICK 400％［SPIDER-MAN］と、それぞれ全高約28センチのBE@RBRICK 400％が手に入る。
初めてベアブリック化されるマーベルキャラクターも多数登場し、ファン必見のラインナップとなった今回のHappyくじにぜひご注目を。
（C）2025 MARVEL
BE@RBRICK TM （C） 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION.
