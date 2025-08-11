【サンリオ】ポッピンサイダーからサンリオキャラクターズがひょっこり！
サンリオキャラクターズが「ひょっこり」顔を出す！ポッピンサイダーからサンリオキャラクターズ『ひょっこりフェイス』シリーズが新登場。全国のDAISO（ダイソー）にて数量限定で発売中だ。
＞＞＞ポッピンサイダー（ひょっこりフェイス）を全種チェック！（写真8点）
大人気の炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズ コラボ第4弾として、「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」が登場する。
サンリオの大人気キャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿がかわいらしく、推し活にもおススメな、カラフルなサイダーが完成。
ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、そして「2025年サンリオキャラクター大賞」にて総合順位1位に輝いたポムポムプリンのイメージに合わせた、全6フレーバー。
ハローキティはライチ風味、マイメロディはラズベリー風味、クロミはグレープ風味、ポムポムプリンはマンゴー風味、シナモロールはブルーレモネード風味、ハンギョドンはメロン風味で、それぞれのフルーツを頭に乗せたキャラクターがひょっこりと顔を出しているパッケージデザインとなっている。
しかもおパッケージは綺麗にはがせるシンプルなフィルム仕様。はがしてカットすれば、フォトキーホルダーやスマホを飾ることも可能。飲み終わったらオリジナルでリメイクして楽しもう。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662231
＞＞＞ポッピンサイダー（ひょっこりフェイス）を全種チェック！（写真8点）
大人気の炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズ コラボ第4弾として、「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」が登場する。
サンリオの大人気キャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿がかわいらしく、推し活にもおススメな、カラフルなサイダーが完成。
ハローキティはライチ風味、マイメロディはラズベリー風味、クロミはグレープ風味、ポムポムプリンはマンゴー風味、シナモロールはブルーレモネード風味、ハンギョドンはメロン風味で、それぞれのフルーツを頭に乗せたキャラクターがひょっこりと顔を出しているパッケージデザインとなっている。
しかもおパッケージは綺麗にはがせるシンプルなフィルム仕様。はがしてカットすれば、フォトキーホルダーやスマホを飾ることも可能。飲み終わったらオリジナルでリメイクして楽しもう。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662231